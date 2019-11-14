Стерлинг вернется в основу сборной Англии на матч против Косово
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг вернется в стартовый состав сборной Англии на матч против Косово в воскресенье.
Напомним, 24-летний Стерлинг был отстранен от участия в ближайшем матче англичан — против Черногории на "Уэмбли" в четверг вечером.
Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт был вынужден так поступить, потому что в минувший понедельник Рахим набросился на защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса и оставил тому заметную царапину на лице.
Вместе с тем Саутгейт не думает, что эта дисциплинарная мера будет иметь какой-либо долгосрочный эффект для Стерлинга, который в этой отборочной кампании к Евро-2020 забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
"Мы приняли решение и подвели под всем черту. Теперь мы движемся дальше. Да, я задействую его против Косово. Я вижу это, хотя мы и не знаем, что произойдет в завтрашнем матче".
"У меня нет никаких сомнений насчет этого. Его реакция была блестящей. Он очень хорошо поговорил с командой и очень хорошо тренируется, и я совершенно не могу его в чем-либо винить", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
14.11.2019 10:00
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пстц фунтик.
бегает как баба, царапается как баба, ведет себя как баба.
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Царапается как баба, в этом вся суть игроков шити, плаксы галимые)
Сборная и без этой девочки справится с задачей глубокого заглота, как были дно, так дном и останутся.
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А Стерлинг оказывается царапается как баба...
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Повезло Стерлингу, что он - чёрный. Был бы белым - сейчас бы ехал уже на курсы антирасистов вместе с Силвой.
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да понятно, что стерлинг более значимый для сборной чем какой то зиропуйский гомез. так, для проформы, отстранили на 1 матч и все. гомеса бы за такое выкинули наxyй с волчьим билетом
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