Стерлинг вернется в основу сборной Англии на матч против Косово

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг вернется в стартовый состав сборной Англии на матч против Косово в воскресенье.

Напомним, 24-летний Стерлинг был отстранен от участия в ближайшем матче англичан — против Черногории на "Уэмбли" в четверг вечером.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт был вынужден так поступить, потому что в минувший понедельник Рахим набросился на защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса и оставил тому заметную царапину на лице.

Вместе с тем Саутгейт не думает, что эта дисциплинарная мера будет иметь какой-либо долгосрочный эффект для Стерлинга, который в этой отборочной кампании к Евро-2020 забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

"Мы приняли решение и подвели под всем черту. Теперь мы движемся дальше. Да, я задействую его против Косово. Я вижу это, хотя мы и не знаем, что произойдет в завтрашнем матче".

"У меня нет никаких сомнений насчет этого. Его реакция была блестящей. Он очень хорошо поговорил с командой и очень хорошо тренируется, и я совершенно не могу его в чем-либо винить", — цитирует Саутгейта Sky Sports.

Джо Гомес


Метки Манчестер Сити, Саутгейт, сборная Англии, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 277

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 14.11.2019 10:24 # gerrard08
    пстц фунтик.
    бегает как баба, царапается как баба, ведет себя как баба.

    (ответить)

  2. simpleclever 14.11.2019 10:22 # simpleclever
    Царапается как баба, в этом вся суть игроков шити, плаксы галимые)
    Сборная и без этой девочки справится с задачей глубокого заглота, как были дно, так дном и останутся.

    (ответить)

  3. karimov-mu 14.11.2019 10:21 # karimov-mu
    А Стерлинг оказывается царапается как баба...

    (ответить)

  4. lampard78 14.11.2019 10:13 # lampard78
    Повезло Стерлингу, что он - чёрный. Был бы белым - сейчас бы ехал уже на курсы антирасистов вместе с Силвой.

    (ответить)

  5. j-silver 14.11.2019 10:11 # j-silver
    да понятно, что стерлинг более значимый для сборной чем какой то зиропуйский гомез. так, для проформы, отстранили на 1 матч и все. гомеса бы за такое выкинули наxyй с волчьим билетом

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: