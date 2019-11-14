Стерлинг вернется в основу сборной Англии на матч против Косово

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг вернется в стартовый состав сборной Англии на матч против Косово в воскресенье.

Напомним, 24-летний Стерлинг был отстранен от участия в ближайшем матче англичан — против Черногории на "Уэмбли" в четверг вечером.



Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт был вынужден так поступить, потому что в минувший понедельник Рахим набросился на защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса и оставил тому заметную царапину на лице.



Вместе с тем Саутгейт не думает, что эта дисциплинарная мера будет иметь какой-либо долгосрочный эффект для Стерлинга, который в этой отборочной кампании к Евро-2020 забил восемь голов и отдал пять результативных передач.



"Мы приняли решение и подвели под всем черту. Теперь мы движемся дальше. Да, я задействую его против Косово. Я вижу это, хотя мы и не знаем, что произойдет в завтрашнем матче".



"У меня нет никаких сомнений насчет этого. Его реакция была блестящей. Он очень хорошо поговорил с командой и очень хорошо тренируется, и я совершенно не могу его в чем-либо винить", — цитирует Саутгейта Sky Sports.



