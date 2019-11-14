Хадсон-Одои: "Один разговор с Лэмпардом, и я остался"

Каллум Хадсон-Одои и Фрэнк Лэмпард Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои признался, что ему хватило одного разговора с главным тренером Фрэнком Лэмпардом, чтобы отбросить мысли о переходе в "Баварию" и согласиться на новый контракт с "синими".

Ранее в этом году "Челси" отклонил несколько предложений "Баварии" о покупке Хадсон-Одои, несмотря на зашедшие в тупик переговоры с юниором о продлении сотрудничества.

Однако в июле на тренерский мостик заступил Лэмпард, благодаря которому лондонский клуб быстро закрыл вопрос с будущим своего воспитанника, в сентябре заключившего новое пятилетнее соглашение.

"Сколько разговоров с Лэмпардом мне потребовалось, чтобы согласиться остаться? Один".

"Я не могу в точности повторить, что он сказал, но он просто дал понять, что верит в меня и хочет, чтобы я упорно работал. Он сказал, что, если я сам верю в себя, то и он верит в меня, и у меня все сложится в этом клубе".

"Он хотел, чтобы я играл за него. Когда слышишь такие вещи от своего тренера, который верит в тебя и в то, что ты станешь хорошим игроком и многого добьешься в клубе, это воодушевляет".

"Я был в восторге. То был удивительный момент, когда пришел новый тренер — ты как минимум понимал, что он будет давать шансы и другим молодым парням, и ты сможешь играть с некоторыми, с кем играл прежде".

"Я с самого начала говорил, что принял правильное решение, оставшись в "Челси". Я нахожусь здесь всю свою жизнь. Я люблю этот клуб с первого дня", — цитирует Хадсон-Одои Sky Sports.


Метки Лэмпард, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2019 09:00

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  1. empry 14.11.2019 10:21 # empry
    Эра адекватных контрактов для подающих большие надежды футболистов давно в прошлом. При текущем перенасыщений трансферного рынка деньгами от трансляций и дефиците действительно сильных футболистов, сумма контрактов будет только расти, а клубы все чаще закрывать глаза на юный возраст очередного таланта, поскольку выгоднее потерять пару миллионов сейчас, чем в дальнейшем упустить качественного игрока, чей ценник в любом случае будет завышен по причинам, указанным выше. Что же касается Каллум Хадсон-Одои, то вся эта история с "Баварией" больше похоже на умную игру его агента. "Челси" сейчас подходящий клуб для становления молодежи и в нынешних реалиях это лучшая стратегия, которую только мои выбрать в руководстве. "МЮ" также хочет следовать такому же пути, но объективно Лэмпард кажется более сильным тактиком и мотиватором, нежели его норвежский коллега. Он всегда показывал себя максимально адекватным и очень умным игроком, что же говорить сейчас, когда человек еще больше заматерел и получил успешный опыт в Чемпионшипе.

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  2. forester 14.11.2019 09:46 # forester
    Лооооооол сутулый ему отсосал что ли?

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  3. electric 14.11.2019 09:46 # electric
    Ходжсон обои...

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  4. gjchancel 14.11.2019 09:36 # gjchancel
    Один из тех кто играет за деньги, я бы не давал ему такой жирны контракт. Теперь пусть доказывает, что достоин иметь такое за как он себе выбил.

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  5. ben-arfa 14.11.2019 09:28 # ben-arfa
    Один лайк и я забухаю!

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  6. ask 14.11.2019 09:20 # ask
    Пулисик сейчас лучше на порядок.

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