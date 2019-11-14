Хадсон-Одои: "Один разговор с Лэмпардом, и я остался"

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои признался, что ему хватило одного разговора с главным тренером Фрэнком Лэмпардом, чтобы отбросить мысли о переходе в "Баварию" и согласиться на новый контракт с "синими".

Ранее в этом году "Челси" отклонил несколько предложений "Баварии" о покупке Хадсон-Одои, несмотря на зашедшие в тупик переговоры с юниором о продлении сотрудничества.



Однако в июле на тренерский мостик заступил Лэмпард, благодаря которому лондонский клуб быстро закрыл вопрос с будущим своего воспитанника, в сентябре заключившего новое пятилетнее соглашение.



"Сколько разговоров с Лэмпардом мне потребовалось, чтобы согласиться остаться? Один".



"Я не могу в точности повторить, что он сказал, но он просто дал понять, что верит в меня и хочет, чтобы я упорно работал. Он сказал, что, если я сам верю в себя, то и он верит в меня, и у меня все сложится в этом клубе".



"Он хотел, чтобы я играл за него. Когда слышишь такие вещи от своего тренера, который верит в тебя и в то, что ты станешь хорошим игроком и многого добьешься в клубе, это воодушевляет".



"Я был в восторге. То был удивительный момент, когда пришел новый тренер — ты как минимум понимал, что он будет давать шансы и другим молодым парням, и ты сможешь играть с некоторыми, с кем играл прежде".



"Я с самого начала говорил, что принял правильное решение, оставшись в "Челси". Я нахожусь здесь всю свою жизнь. Я люблю этот клуб с первого дня", — цитирует Хадсон-Одои Sky Sports.