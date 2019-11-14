Санчо хочет покинуть "Боруссию" в конце сезона

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо хочет уйти в другой клуб грядущим летом.

После переезда в Дортмунд из "Манчестер Сити" в августе 2017 Санчо вырос из подающего надежды юниора в одну из главных звезд Бундеслиги.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Ливерпуль" стал очередным клубом обозначившим свой интерес к Джейдону, виды на которого также имеют "Манчестер Юнайтед", "Барселона", "Реал" и ПСЖ.



По информации издания, в этом сезоне 19-летний игрок сборной Англии почувствовал, что достаточно окреп, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. Санчо всерьез настроен покинуть "Боруссию" грядущим летом.



Продажа Джейдона может принести клубу из Дортмунда около 100 миллионов фунтов, причем боссы "Боруссии" остаются реалистами в этой ситуации и уже подыскивают замену ведущему игроку.