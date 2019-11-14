Директор "Ювентуса" летит на переговоры с "Юнайтед"
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи летит в Англию, чтобы обсудить с "Манчестер Юнайтед" трансферы трех игроков.
Ожидается, что приоритетом "красных дьяволов" в зимнее трансферное окно станет приглашение центрального нападающего. На "Олд Траффорд" сватают многих форвардов, но наиболее реалистичным вариантом остается Марио Манджукич.
33-летний хорват не входит в планы главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри. В этом сезон Манджукич не только не сыграл ни минуты, но и даже тренируется отдельно от первой команды.
Как сообщает туринская газета La Stampa, "Ювентус" надеется получить от "Юнайтед" 13 миллионов фунтов за Марио, однако у двух клубов есть и другие точки соприкосновения.
Во время своего визита в офис "дьяволов" в Лондоне Паратичи может поинтересоваться доступностью полузащитника Поля Погба. "Юнайтед" в свою очередь, как ожидается, обратится насчет 21-летнего защитника "Ювентуса" Мериха Демирала.
Скауты "Юнайтед" будут наблюдать за Демиралом во время матча сборной Турции против Исландии в четверг вечером. После своего перехода из "Сассуоло" за 15 млн. фунтов в июле Мерих почти не играет за "Ювентус".
14.11.2019 07:00
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