Как Сеюнджю доказал, что "Лестеру" не нужна замена Магуайру

Когда минувшим летом "Лестер" был вынужден продать Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед", возник вопрос: почему клуб не потратил часть вырученных денег на замену ведущему центральному защитнику. Сезон показал, что Брендан Роджерс в замене для Магуйра и не нуждался, так как у него был турецкий "Лорд Фаркуад" — Чаглар Сеюнджю, ставший одним из открытий текущего чемпионата Англии.

Чаглар Сеюнджю уже успел стать культовым героем "Лестера" для фанатов. Когда они впервые пели песню "Харри Магуйар, ты нам не нужен", болельщики еще немного сомневались в себе, но сейчас гораздо больше тех, кто верит в эти слова.



Турецкий защитник с труднопроизносимой фамилией стал настоящим открытием нынешнего сезона в "Лестере". От финтов Кройфа, которые он демонстрировал в первом туре в "Вулверхэмптоном", до недавнего фокуса, который он провернул с Кристианом Пулишичем в матче с "Челси", пришло осознание того, что этот защитник обладает мастерством, классом, а также большой смелостью.



Теперь он культовый герой "Кинг Пауэр". Стрижка намекает на сходство с Лордом Фаркуадом из "Шрека", но не говорите этого ему в глаза. Бен Чилуэлл рассказал историю о хрустящих рукопожатиях турка: "Он не отпускает руку, потому что ему нравится причинять людям боль". "Он это делает искренне", — добавил молодой партнер Сеюнджю по линии обороны "Лестера".



"Лисы" блестяще провели старт сезона, оказавшись на втором месте после того, как "Ливерпуль" победил "Манчестер Сити", но игра Сеюнджю выделяется на фоне всеобщего прогресса команды Роджерса, так как мало кто мог предсказать столь славное будущее защитнику, проведшему всего шесть матчей в составе "лис" после перехода за 20 миллионов фунтов из "Фрайбурга" в "Лестер" летом 2018 года.



Под руководством Клода Пюэля Сеюнджю провел всего три матча, но и у его сменщика также возникли первоначальные сомнения насчет турка. "Честно говоря, он выглядел футболистом, который неоправданно рискует для центрального защитника. Как некто, от кого можно ждать ошибки", — рассказал о своем первом впечатлении по Сеюнджю Роджерс.



Но позже новый менеджер "Лестера" начал осознавать, что у Чаглара есть и другие важные качества. "Когда я его впервые увидел на тренировке, стало ясно, что он очень хороший игрок. За те первые несколько месяцев, что я был здесь, все больше убеждался в его мастерстве. Что меня впечатлило больше всего, так это то, что при том, что у нас были два хороших защитника — Харри Магуайр и Джонни Эванс, а также Уэс Морган — он никак не давал понять, что его это беспокоит на тренировках, хоть и был на тот момент четвертым выбором".



Потребовалось немного терпения, но Роджерс увидел, как его вера в Сеюнджю была вознаграждена несколькими неплохими матчами еще в прошлом сезоне. Близкие говорят о Чагларе как об игроке, который полностью предан футболу и знает себе цену, но наверняка ему было непросто сохранять уверенность в себе в зимние месяцы, когда он редко попадал даже на скамейку запасных "Лестера".



Только в апреле, перед выездным матчем с "Хаддерсфилдом", когда Эванс не мог сыграть из-за травмы, а Магуайру был предоставлен отпуск в связи с рождением дочери, Сеюнджю сыграл свой первый матч в основе при Роджерсе. "Это был просто вопрос доступности. Это случилось в Хаддерсфилде. Он попал в основу, но узнал об этом только утром, когда стало понятно, что Джонни Эванс точно не сыграет. Он провел матч абсолютно здорово", — вспоминает Роджерс.



"Я встретился с его представителями где-то после этого. Они прилетели из Германии и были обеспокоены отсутствием у Чаглара игровой практики. Я сказал им: "Послушайте, он мне очень нравится. Я понимаю, что это трудно осознать, так как он мало играет, но следующий сезон может быть большим для него". Это их успокоило", — так Брендан Роджерс рассказал о том, как отговорил Чаглара и его агентов от рассмотрения вариантов с возвращением в Турцию на правах аренды.



Во время предсезонных матчей с "Сканторпом" и "Челтнэмом" он все еще совершал ряд опрометчивых ударов или передач. Но с Магуайром, который направлялся к выходу, Сеюнджю понимал, что у него будет шанс в будущем сезоне, и сумел убедить Роджерса своим отношением к делу на предсезонных сборах, что с заменой Харри можно повременить.



Изначально Роджерс отложил покупку нового центрального защитника на зиму, но сейчас клуб рассматривает разве что кандидатов на перспективу в целях увеличения ширины состава — Сеюнджю великолепно использовал свой шанс и составил отличную пару с Джонни Эвансом.



"Вероятно, это случилось в игре с "Аталантой" — в одной из последних предсезонных игр. Мы поняли, что Чаглар будет себя комфортно чувствовать с Джонни, а тот поможет ему с позиционной игрой". Партнерство Сеюнджю и Эванса оказалось даже лучше, чем Роджерс мог предполагать — на данном отрезке чемпионата у "Лестера" лучшая защита Премьер-Лиги с наименьшим количеством пропущенных голов в лиге.



"Он был абсолютно великолепен и станет только лучше с опытом", — говорит Роджерс. "Он отправится на "Олд Траффорд". Он отправится на "Энфилд". Он ничего не боится. Он быстр, он агрессивен, он любит защищаться. У него нет никаких сомнений, если нужно просто выбить мяч на трибуны. Но в то же время он может играть и в более тонкий футбол".



Цифры только подтверждают это. В Премьер-Лиге есть только два центральных защитника, которые совершили в этом сезоне больше передач, чем Чаглар — Виргил Ван Дейк и Тоби Алдервейрелд. Комфортное обращение с мячом при обороне собственных ворот у Сеюнджю сохранилось с тех времен, когда он играл на позиции полузащитника. Сейчас он — прирожденный защитник. Он совершил больше отборов, чем Ван Дейк и Алдервейрелд и обошел их по перехватам тоже. "Роллс-Ройс", но также и танк.



Сеюнджю сражается за высокие места в этом сезоне с "Лестером", который явно намерен разбить традиционную шестерку сильнейших в Премьер-Лиге, а то и замахнуться на место в Лиге Чемпионов. Признанным фанатом турка стал и Джейми Каррагер: "Он любит защищаться. Это — его призвание. Встречать игроком соперника, быть агрессивным".



Но несмотря на то, что бывший тренер Сеюнджю в "Фрайбурге" Кристиан Штрайх однажды заявил, что не видел более зрелого защитника, чем Чаглар, в его игре все же есть аспекты, которые нужно сгладить. "Время от времени его подлавливают в этом сезоне", — говорит Каррагер. "Он может быть очень опрометчивым. Это то, что должно прийти с зрелостью. Он еще молод для центрального защитника. Ему нужно улучшаться, но я думаю, что он будет учиться и прогрессировать. Агрессия хороша, но — в меру. Ему просто нужно немного успокоиться".



Это было очевидно еще во "Фрайбурге". Он привез на свои ворота два пенальти в первый два месяца дебютного сезона в Бундеслиге. В какой-то мере это было естественным следствием некоторых рефлексов его ног — Сеюнджю охотно идет в подкаты.

"Он на самом деле часто использует подкаты, так как хочет защищаться в любой позиции. Но скоро он осознает, что на этом уровне их стоит использовать очень осторожно. Он привез пенальти на "Олд Траффорд" малейшим прикосновением к игроку, потому что он сейчас играет против нападающих высочайшего уровня. Но он собирается излечиться от этого", — так оценивает наиболее уязвимое качество Сеюнджю Роджерс.



Еще в январе ходили разговоры о возвращении Сеюнджю в Турцию, но сейчас его сватают в "Манчестер Сити". Это замечательный поворот — напоминание о том, что некоторые вещи требуют времени.



"То, о чем часто забывают — период адаптации игроков", — говорит Роджерс. "Много лет назад, когда игрок приходил в клуб, вы могли не слышать о нем полгода, потому что ему нужно было время для адаптации. Он становился на ноги, затем попадал в команду и начинал играть. Теперь эти ребята приезжают из разных стран, с разными языками и религией в самую конкурентоспособную лигу мира. Они должны адаптироваться именно так — постепенно. Но об этом часто забывают — эксперты, болельщики, да и агенты самих игроков".



"Потому для него хорошо, что был период в шесть месяцев, когда он привыкал к новой стране. Хорошо и то, что у меня были эти шесть месяцев, чтобы понять с кем я имею дело — на тренировках и в повседневной жизни. Это было важно, потому что мы предполагали, что летом можем потерять Харри Магуайра, и я понимал, что нам может понадобиться замена ему. Но уже тогда я понимал, что это может и не понадобиться, так как у нас был такой парень, как Чаглар".



Теперь обстоятельства изменились, и "Лестер" не видит необходимости спешить с покупкой нового центрального защитника. Запасной вариант, коим для Роджерса был Сеюнджю, полностью оправдал себя и те инвестиции, которые были вложены в турка летом 2018. Не стоит забывать и того, что сейчас в клубе есть Коло Туре, который сам был выдающимся центральным защитником. Вероятно, не без его помощи Чаглар Сеюнджю стал тем, кто сделал актуальной и правдивой песню "Харри Магуайр — ты нам больше не нужен" на трибунах "Кинг Пауэр Стэдиум".







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru