Гендузи рассказал о влиянии карате на свой стиль игры

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи признался, что стать настоящим бойцом на поле ему помогли занятия карате в детстве.

В свои 20 лет Гендузи является одним из лучших игроков команды Унаи Эмери в этом сезоне. Маттео демонстрирует не только хорошую игру, но и готовность сражаться и вести партнеров за собой — неслучайно, что многие болельщики хотели назначения юного француза следующим капитаном, когда повязки лишился Гранит Джака.



Сам Гендузи считает, что на его игровой стиль повлияли занятия восточным боевым искусством. Кроме того, отец Маттео был тренером по карате.



"Я получил огромную пользу от карате. Думаю, оно очень мне помогло в плате психологии, помогло стать бойцом на поле и всегда хотеть побеждать. Я хочу вступать в единоборства, чтобы помогать команде".



"Когда я был молод, то занял третье место на соревновании по карате во Франции, и это было замечательно, однако совмещать футбол и карате оказалось сложно".



"У меня остались очень хорошие воспоминания о занятиях карате. Я стал более гибким благодаря им. Я более гибок на поле, и это очень помогает".



"Карате — очень интенсивный вид спорта, и я думаю, это сделало меня выносливым и наделило бойцовским духом", — сообщил Гендузи Arsenal Player.