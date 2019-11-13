"Ювентус" и "Барселона" хотят Виллиана

Вингер "Челси" Виллиан является трансферной целью для "Ювентуса" и "Барселоны".

Буквально на днях главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард заявил о своем желании сохранить Виллиана, но сразу отметил, что клуб и игрок должны сами решить денежный вопрос.



Опасения Лэмпарда о том, что на стороне Виллиан может получить более заманчивое предложение на стороне, вполне оправданны, ведь действующий контракт 31-летнего бразильца истекает в конце сезона.



Возможность подписать опытнейшего игрока безо всякой компенсации привлекла внимание многих европейских клубов, включая чемпионов Серии А и Ла Лиги, утверждает Daily Mirror.



При этом "Ювентус" и "Барселона", будучи зарубежными клубами, могут уже с января свободно вести переговоры с Виллианом в надежде заключить предварительный контракт.



Добавим, что по ходу этого сезона Виллиан вернул свое место в стартовом составе "Челси", а в последних матчах и вовсе является одним из лучших игроков команды. Кроме того, в данный момент бразильский вингер — третий главный старожил "синих" после Сесара Аспиликуэты и Марко Ван Гинкела.