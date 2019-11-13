Премьер-Лига присудила гол Мактоминею в матче с "Брайтоном"

Скотт Мактоминей Второй гол "Манчестер Юнайтед" в победном матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшее воскресенье (3:1) был переписан на полузащитника Скотта Мактоминея.

Этот гол случился после того, как Фред выполнил подачу со штрафного, Харри Магуайр выиграл борьбу на втором этаже, а Мактоминей оказался расторопнее всех внизу.

Мяч пересек линию со значительным рикошетом от Дэйви Проппера, поэтому в официальном протоколе взятие ворот было записано как автогол полузащитника "Брайтона".

Однако специальная комиссия Премьер-Лиги (Goal Accreditation Appeals Panel), тщательно рассмотрев этот эпизод, решила присудить гол, в итоге ставший победным для "красных "дьяволов", Мактоминею.

Таким образом, на счету 22-летнему шотландца, который также получил травму лодыжки в этом матче, уже три гола в нынешнем сезоне Премьер-Лиги — больше Скотта в "Юнайтед" забил только Маркус Рэшфорд (6).


Метки Брайтон, Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2019 22:00

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  1. mancunia-planet 13.11.2019 22:45 # mancunia-planet
    далеко не с первого раза ясно было, всё равно мяч помоему от ноги соперника забивался

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  2. blunt 13.11.2019 22:39 # blunt
    еще тебя бы забанить, лет на 30

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  3. liverpo0ol 13.11.2019 22:20 # liverpo0ol
    Что может быть огромнее дырки долбойобика? Конечно же рот САФа

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