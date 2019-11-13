Конте хочет воссоединиться с Жиру

Главный тренер "Интера" Антонио Конте хочет приобрести нападающего "Челси" Оливье Жиру.

Минувшим летом Конте воспользовался ситуацией Ромелу Лукаку в "Манчестер Юнайтед", но теперь хочет пригласить еще одного форварда, чтобы продолжить погоню за "Ювентусом" во второй половине сезона Серии А.



Как утверждает Gazzetta dello Sport, Антонио задумал воссоединиться с Жиру, с которым ему довелось поработать на "Стэмфорд Бридж", но который напрочь лишился игровой практики в этом сезоне.



Из-за конкуренции со стороны Тэмми Абрахэма и Мичи Батшуайи 33-летний француз принял участие лишь в четырех матчах Премьер-Лиги, и эта ситуация совершенно не устраивает Оливье в связи с приближением Евро-2020.



Контракт Жиру с "Челси" истекает в конце этого сезона, поэтому "Интер" надеется, что Оливье будет доступен для трансфера по сниженной цене.