Анри: "Мы должны дать Пепе время"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри призвал проявить терпение к дорогостоящему новичку "канониров" Николя Пепе.

Минувшим летом Пепе присоединился к "Арсеналу" из "Лилля" по сделке стоимостью 72 миллиона фунтов, став самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба.



Пока Николя себя не проявил на новом месте, за исключением двух результативных штрафных в матче Лиги Европы против "Витории". Однако Анри призывает не обращать внимание на ценник и дать ивуарийцу время на адаптацию.



"После такого рода громких переходов о тебе всегда будут говорить, люди всегда будут делать тебя мишенью. Ему нужно убедиться, что он не отвлекается на такие вещи и просто выходит, чтобы играть в свою игру".



"Люди должны забыть о его ценник. Не он назначал цену за себя".



"Переходить в новую команду и адаптироваться к новому стилю игры не всегда бывает легко. Как мы знаем, Премьер-Лига отличается о французской лиги или любой другой лиги. Ему нужно адаптироваться к этому. Мы должны дать ему время", — сообщил Анри Yahoo Sport.