Анри: "Мы должны дать Пепе время"

Николя Пепе Легенда "Арсенала" Тьерри Анри призвал проявить терпение к дорогостоящему новичку "канониров" Николя Пепе.

Минувшим летом Пепе присоединился к "Арсеналу" из "Лилля" по сделке стоимостью 72 миллиона фунтов, став самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба.

Пока Николя себя не проявил на новом месте, за исключением двух результативных штрафных в матче Лиги Европы против "Витории". Однако Анри призывает не обращать внимание на ценник и дать ивуарийцу время на адаптацию.

"После такого рода громких переходов о тебе всегда будут говорить, люди всегда будут делать тебя мишенью. Ему нужно убедиться, что он не отвлекается на такие вещи и просто выходит, чтобы играть в свою игру".

"Люди должны забыть о его ценник. Не он назначал цену за себя".

"Переходить в новую команду и адаптироваться к новому стилю игры не всегда бывает легко. Как мы знаем, Премьер-Лига отличается о французской лиги или любой другой лиги. Ему нужно адаптироваться к этому. Мы должны дать ему время", — сообщил Анри Yahoo Sport.


Метки Анри, Арсенал, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2019 20:00

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  1. liverpool888 13.11.2019 20:26 # liverpool888
    Лилль продал его на самом пике и сделал абсолютно правильно даже с учётом графика платежей.
    А в Арсенале всё дело в тренере, я до сих пор не увидел оптимального сочетания игроков и главную игровую схему. Ситуации с Озилом и Джакой только нагнетают обстановку. Фанатам нужно смотреть в корень проблем, для них это должен был быть не Джака, а Эмери.
    Иногда происходит парадокс как один и тот же игрок преображается при разных тренерах. А в Арсенале после довольно лояльного и мягкого Венгера не хватает тренера с более строгой дисциплиной.

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  2. mancunia-planet 13.11.2019 20:02 # mancunia-planet
    Когда еще Арсенал купит кого за такие бабки хз

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