Венгер заступил на работу в ФИФА

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер вернулся в футбол, заступив на должность главы отдела глобального развития футбола в ФИФА.

Напомним, Венгер находился без работы с конца сезона 2017/18, когда он покинул "Арсенал" после 22 лет в клубе.



На прошлой неделе Венгера связывали с назначением в "Баварии", однако позже сам же Арсен заявил, что никогда не был кандидатом для чемпионов Бундеслиги.



70-летний француз также говорил, что пока не решил насчет продолжения тренерской карьеры. Зато ясность наступила сегодня, когда Венгер официально присоединился к организации Джанни Инфантино в качестве директора.



В своей новой роли Венгер будет развивать мужской и женский футбол по всему миру, а также регулировать технические аспекты этого вида спорта, сообщает BBC.