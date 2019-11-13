Венгер заступил на работу в ФИФА

Арсен Венгер Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер вернулся в футбол, заступив на должность главы отдела глобального развития футбола в ФИФА.

Напомним, Венгер находился без работы с конца сезона 2017/18, когда он покинул "Арсенал" после 22 лет в клубе.

На прошлой неделе Венгера связывали с назначением в "Баварии", однако позже сам же Арсен заявил, что никогда не был кандидатом для чемпионов Бундеслиги.

70-летний француз также говорил, что пока не решил насчет продолжения тренерской карьеры. Зато ясность наступила сегодня, когда Венгер официально присоединился к организации Джанни Инфантино в качестве директора.

В своей новой роли Венгер будет развивать мужской и женский футбол по всему миру, а также регулировать технические аспекты этого вида спорта, сообщает BBC.


Метки Венгер, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2019 19:00

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  1. sisyazavr 13.11.2019 19:45 # sisyazavr
    Бюрократ

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  2. makeewadim 13.11.2019 19:43 # makeewadim
    в санаторий к пенсии подзаработать

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  3. gerrard08 13.11.2019 19:42 # gerrard08
    Фифа топового бухгалтера зацепила.

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  4. alexomck 13.11.2019 19:19 # alexomck
    в Арсенале по красоте отмывал - нужный кадр для Инфантины

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  5. mancunia-planet 13.11.2019 19:03 # mancunia-planet
    Здорово. Вышел на пик карьеры.

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