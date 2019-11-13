Фаулер не хочет, чтобы Джеррард возвращался в "Ливерпуль"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер объяснил, почему он не хочет прихода Стивена Джеррарда на пост главного тренера "красных".

Ранее осенью сам Юрген Клопп заявил, что хочет видеть своим преемником Джеррарда, который сейчас проводит свой второй сезон во главе "Рейнджерс".



Однако Фаулер против того, чтобы Джеррард спешил с возвращением в мерсисайдский клуб. Робби предпочитает, чтобы "красных" и дальше тренировал Клопп.



"Если дело касается футбола, никогда не говори никогда, но Стивен великолепно трудится в "Рейнджерс". Задайте себе вопрос: сделал ли он их более классной командой? Конечно, сделал".



"Захочет ли он вернуться в Премьер-Лигу? Не сомневаюсь насчет этого, и в будущем это, наверное, случится".



"Его имя у всех на устах, когда говорят о следующем тренере "Ливерпуля", но лично я не хочу, чтобы они искали следующего тренера".



"Я хочу, чтобы Юрген остался надолго, потому что длительное пребывание Юргена будет означать успех для "Ливерпуля" как для клуба".



"Конечно, имя Стивена останется у всех на устах, но я надеюсь, этого не произойдет еще очень долго", — сообщил Фаулер talkSPORT.