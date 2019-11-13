Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расизм
Вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 50 тысяч фунтов за комментарий в социальных сетях насчет своего одноклубника Бенжамена Менди.
Напомним, еще в сентябре Силва выложил в твиттере детскую фотографию Менди, сравнив своего партнера по команде и давнего друга с карикатурным персонажем кондитерской фабрики Conguitos.
Этот твит вызвал противоречивую реакцию, поэтому Бернарду поспешил его удалить и извиниться. Но не тут-то было — Силва вызвал такое возмущение в обществе, что FA не смогла остаться в стороне.
В начале октября Ассоциация обвинила Силву в проявлении расизма, а позже дала 25-летнему португальцу дополнительное время, чтобы предоставить ответ.
За Бернарду заступились главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола и Менди, однако FA все равно решила, что игрок виноват и должен понести наказание.
Сегодня Ассоциация дисквалифицировала Силву на матч Премьер-Лиги против "Челси" 23 ноября, оштрафовала и обязала пройти образовательный курс.
13.11.2019 17:20
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Последние комментарии:
долбоебы. менди надо в твиттере назвать ублюдков из фа нигерами и посмотреть что они сделают
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Э, Михайло, ты в порядке? Как твоя семья?"
Источник: http://fapl.ru/posts/74658/?c=1
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Все равно это не спасет пенсов, порвут как не хуй делать ехехеххеехе
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Грязный расист. На сезон надо было
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Ситуация близка к абсурду.
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Долбоящеры
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пидары, дебилы, твари, очкодраны, ублюдки, кретины, отсосники, дегроиды, фрегалы, уёпища, выплядки, дерьмохерописдократы, ското\козлоёпы, трипездоны, поджопники, турканы, грызла, епланы, куйлята, пи3дюки, куесосы, мудаки, трубачисты, гандоны, уепаны, уепки, сявки, лахудры, епанатики, профуры, дерьмоеды, голощепки, вафлисты, афедроны, дристоделы, опи3дни, невдупелы, выпездыши, пи3домолы, чипиздоны, фуфелы, ссученки, обмуделы, тюлени, удоды -
это всё про фапл.
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А если бы этот твит написал черный? Когда-нибудь негра наказывали за расизм или это тоже расизм?
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Выше долбоебы пытаются пошутить.
У меня следующий вопрос:
Был ли расизм в сравнении Кумана с Тинтином?
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Бедный
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вспоминая как в этом клубе с Яя обращались - не удивительно
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50к за твит
...УЕФА ограничился денежным штрафом в 64.6 тыс. фунтов и обязал болгар следующий домашний матч соревновательного характера сыграть при пустых трибунах.
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Вот же долбаебы
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Грязный нацист
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Опять Клопп насосал
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