Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расизм

Вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 50 тысяч фунтов за комментарий в социальных сетях насчет своего одноклубника Бенжамена Менди.

Напомним, еще в сентябре Силва выложил в твиттере детскую фотографию Менди, сравнив своего партнера по команде и давнего друга с карикатурным персонажем кондитерской фабрики Conguitos.



Этот твит вызвал противоречивую реакцию, поэтому Бернарду поспешил его удалить и извиниться. Но не тут-то было — Силва вызвал такое возмущение в обществе, что FA не смогла остаться в стороне.



В начале октября Ассоциация обвинила Силву в проявлении расизма, а позже дала 25-летнему португальцу дополнительное время, чтобы предоставить ответ.



За Бернарду заступились главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола и Менди, однако FA все равно решила, что игрок виноват и должен понести наказание.



Сегодня Ассоциация дисквалифицировала Силву на матч Премьер-Лиги против "Челси" 23 ноября, оштрафовала и обязала пройти образовательный курс.



