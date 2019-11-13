Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расизм

Бернарду Силва Вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 50 тысяч фунтов за комментарий в социальных сетях насчет своего одноклубника Бенжамена Менди.

Напомним, еще в сентябре Силва выложил в твиттере детскую фотографию Менди, сравнив своего партнера по команде и давнего друга с карикатурным персонажем кондитерской фабрики Conguitos.

Этот твит вызвал противоречивую реакцию, поэтому Бернарду поспешил его удалить и извиниться. Но не тут-то было — Силва вызвал такое возмущение в обществе, что FA не смогла остаться в стороне.

В начале октября Ассоциация обвинила Силву в проявлении расизма, а позже дала 25-летнему португальцу дополнительное время, чтобы предоставить ответ.

За Бернарду заступились главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола и Менди, однако FA все равно решила, что игрок виноват и должен понести наказание.

Сегодня Ассоциация дисквалифицировала Силву на матч Премьер-Лиги против "Челси" 23 ноября, оштрафовала и обязала пройти образовательный курс.

Твит Бенжамена Менди


Метки FA, Интернет, Манчестер Сити, Менди, расизм, Силва

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2019 17:20

Количество просмотров Просмотров: 776

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 13.11.2019 18:07 # van-der-slav
    долбоебы. менди надо в твиттере назвать ублюдков из фа нигерами и посмотреть что они сделают

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  2. hammersmith 13.11.2019 18:00 # hammersmith
    Э, Михайло, ты в порядке? Как твоя семья?"

    Источник: http://fapl.ru/posts/74658/?c=1

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  3. roberto-89 13.11.2019 17:56 # roberto-89
    Все равно это не спасет пенсов, порвут как не хуй делать ехехеххеехе

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  4. flamic 13.11.2019 17:53 # flamic
    Грязный расист. На сезон надо было

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  5. udaff 13.11.2019 17:51 # udaff
    Ситуация близка к абсурду.

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  6. tigerpool 13.11.2019 17:49 # tigerpool
    Долбоящеры

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  7. contrario 13.11.2019 17:33 # contrario
    пидары, дебилы, твари, очкодраны, ублюдки, кретины, отсосники, дегроиды, фрегалы, уёпища, выплядки, дерьмохерописдократы, ското\козлоёпы, трипездоны, поджопники, турканы, грызла, епланы, куйлята, пи3дюки, куесосы, мудаки, трубачисты, гандоны, уепаны, уепки, сявки, лахудры, епанатики, профуры, дерьмоеды, голощепки, вафлисты, афедроны, дристоделы, опи3дни, невдупелы, выпездыши, пи3домолы, чипиздоны, фуфелы, ссученки, обмуделы, тюлени, удоды -

    это всё про фапл.

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  8. brown-ale 13.11.2019 17:32 # brown-ale
    А если бы этот твит написал черный? Когда-нибудь негра наказывали за расизм или это тоже расизм?

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  9. chronicle 13.11.2019 17:31 # chronicle
    Выше долбоебы пытаются пошутить.

    У меня следующий вопрос:
    Был ли расизм в сравнении Кумана с Тинтином?

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  10. deft 13.11.2019 17:29 # deft
    Бедный

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  11. alexomck 13.11.2019 17:29 # alexomck
    вспоминая как в этом клубе с Яя обращались - не удивительно

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  12. dallaslp 13.11.2019 17:28 # dallaslp
    50к за твит

    ...УЕФА ограничился денежным штрафом в 64.6 тыс. фунтов и обязал болгар следующий домашний матч соревновательного характера сыграть при пустых трибунах.

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  13. bes-ter 13.11.2019 17:27 # bes-ter
    Вот же долбаебы

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  14. beatles-red 13.11.2019 17:24 # beatles-red
    Грязный нацист

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  15. januzaj00 13.11.2019 17:24 # januzaj00
    Опять Клопп насосал

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