Робертсон: "Я не тренировался последние две с половиной недели"
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон поведал, что отказался от поездки в сборную Шотландии из-за беспокоящих его проблем с лодыжкой.
Совсем скоро шотландцам предстоят матчи против сборных Кипра и Казахстана в отборе к Евро-2020, однако Энди пришлось остаться в расположении своего клуба из-за опасений усугубить свое состояние.
"Меня это очень расстраивает".
"Какой бы это ни был матч, я хочу в нем играть, и моя статистика за последние пять лет это подтверждает. Но я не хочу получить еще больше травм и похоронить этим свой сезон".
"Будучи капитаном сборной, мне больно пропускать эти матчи, но я впервые в своей карьере был вынужден поступить эгоистично и дать своему организму возможность отдохнуть".
"Мне будет проще пропустить эти матчи, потому что моя лодыжка опухла. Последние две с половиной недели я совершенно не тренировался с "Ливерпулем". Я занимался лишь за день до матча с "Сити", сыграл только 15 минут в Лиге Чемпионов с "Генком" и пропустил игру с "Арсеналом" в Кубке Лиги".
"Эта травма не уйдет, если я не дам ей время. Вы знаете, что у "Ливерпуля" нет свободного времени в календаре, а после полученного против "Сити" ушиба в воскресенье мое состояние ухудшилось".
"Моя лодыжка и так болела, но после удара Родри в центре поля стало только хуже. Я изначально был под вопросом для сборной, но после матча с "Сити" все стало ясно. У меня было предчувствие насчет этого", — сообщил Робертсон Daily Record.
13.11.2019 17:00
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Последние комментарии:
а пенсы наоборот щас отряд бойцов отправят в сборную
как потом играть с озлобленными голубыми
поучились бы у мастодонтов тренерского цеха, как красиво съехать
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хоть бы отмазки им разные придумали.
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Юзеры mane и slash - мои элитные сучки. Это если кто не в курсе. Не поверите, но они с рвением и желанием просят ссать на них. Вот бы их колбасне такую волю, давно бы чемпами были.
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значит этот перерыв очень кстати, как раз салах и робертсон до конца залечат свои болячки, плюс матип должен вернуться, надеюсь и остальным сборникам дадут отдохнуть
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все равно сборная никуда не едет, сиди в пуле ёпт
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