Робертсон: "Я не тренировался последние две с половиной недели"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон поведал, что отказался от поездки в сборную Шотландии из-за беспокоящих его проблем с лодыжкой.

Совсем скоро шотландцам предстоят матчи против сборных Кипра и Казахстана в отборе к Евро-2020, однако Энди пришлось остаться в расположении своего клуба из-за опасений усугубить свое состояние.



"Меня это очень расстраивает".



"Какой бы это ни был матч, я хочу в нем играть, и моя статистика за последние пять лет это подтверждает. Но я не хочу получить еще больше травм и похоронить этим свой сезон".



"Будучи капитаном сборной, мне больно пропускать эти матчи, но я впервые в своей карьере был вынужден поступить эгоистично и дать своему организму возможность отдохнуть".



"Мне будет проще пропустить эти матчи, потому что моя лодыжка опухла. Последние две с половиной недели я совершенно не тренировался с "Ливерпулем". Я занимался лишь за день до матча с "Сити", сыграл только 15 минут в Лиге Чемпионов с "Генком" и пропустил игру с "Арсеналом" в Кубке Лиги".



"Эта травма не уйдет, если я не дам ей время. Вы знаете, что у "Ливерпуля" нет свободного времени в календаре, а после полученного против "Сити" ушиба в воскресенье мое состояние ухудшилось".



"Моя лодыжка и так болела, но после удара Родри в центре поля стало только хуже. Я изначально был под вопросом для сборной, но после матча с "Сити" все стало ясно. У меня было предчувствие насчет этого", — сообщил Робертсон Daily Record.