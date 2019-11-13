Роуз предупредил, что "Тоттенхэм" от него не избавится

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз пригрозил своему клубу, что не уйдет до истечения своего контракта в 2021 году.

Минувшим летом "шпоры" были готовы выслушать предложения насчет Роуза, а в заключительный день трансферного окна, если верить слухам, были на пороге того, чтобы продать Данни в "Уотфорд".



Однако планы президента клуба Даниэля Леви были нарушены нежеланием Роуза куда-либо уходить. 29-летний англичанин грозится остаться в "Тоттенхэме" до конца следующего сезона.



"Все и так знают, что было летом. Люди в верхах "Тоттенхэма" пытались сделать то, что пытались. Я сказал им: "У меня остается 18 месяцев по своему контракту, и я не собираюсь никуда уходить, пока мой контракт не истечет".



"В январе вы, наверное, что-нибудь снова услышите насчет моего будущего. Но я прямо сейчас заявляю вам, что никуда не собираюсь, пока мой контракт не истечет".



"Летом Даниэль Леви сказал мне, что для меня нет нового контракта, и я нормально к этому отнесся. Я уважаю это, и мы движемся дальше".



"Мой контракт истекает через 18 месяцев, и только тогда я покину этот футбольный клуб. Люди из медиа могут поберечь силы, спекулируя насчет моей продажи в январе".



"Я говорю вам: этому не бывать. Я знаю, что люди пытались сделать летом... Насчет меня не было предложений — все это чепуха", — сообщил Роуз Evening Standard.