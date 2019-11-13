Клопп удивлен, насколько хорошо "Ливерпуль" начал сезон

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что старт сезона в исполнении "красных" превзошел его ожидания.

На последний международный перерыв в этом календарном году "Ливерпуль" ушел, не потерпев ни одного поражения в Премьер-Лиге и имея восемь очков преимущества над ближайшим преследователем.



Столь резвый старт приятно удивил Клоппа, однако Юрген спешит напомнить, что "красные" еще ничего не добились.



"Это только начало, и каждый знает это. Если бы вы сказали мне, что у нас будет 34 очка на данной стадии сезона, я бы ответил: "Вау!" Это почти невозможно, но мы сделали это, и теперь парни в последний раз в этом году уехали в свои сборные".



"Нам нужно, чтобы они вернулись здоровыми. Вы видели, насколько напряженным был матч против "Сити". Надеюсь, все они вернутся в здравии, и затем мы отправимся к "Кристал Пэлас".



"Думаю, самые поздние матчи сборных будут сыграны где-то на планете во вторник, и на этой же неделе нам играть с "Кристал Пэлас" в субботу".



"Поэтому они прилетят назад в среду, в четверг будет восстановительное занятие, пройдет пятница, а в субботу мы скажем: "Привет, "Кристал Пэлас"!



"Такова ситуация, и мы еще ничего не добились, но в то же время о ситуации лучше мы не могли и просить, поэтому давайте надеяться, что мы продолжим в том же духе", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".