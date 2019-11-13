Клопп удивлен, насколько хорошо "Ливерпуль" начал сезон
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что старт сезона в исполнении "красных" превзошел его ожидания.
На последний международный перерыв в этом календарном году "Ливерпуль" ушел, не потерпев ни одного поражения в Премьер-Лиге и имея восемь очков преимущества над ближайшим преследователем.
Столь резвый старт приятно удивил Клоппа, однако Юрген спешит напомнить, что "красные" еще ничего не добились.
"Это только начало, и каждый знает это. Если бы вы сказали мне, что у нас будет 34 очка на данной стадии сезона, я бы ответил: "Вау!" Это почти невозможно, но мы сделали это, и теперь парни в последний раз в этом году уехали в свои сборные".
"Нам нужно, чтобы они вернулись здоровыми. Вы видели, насколько напряженным был матч против "Сити". Надеюсь, все они вернутся в здравии, и затем мы отправимся к "Кристал Пэлас".
"Думаю, самые поздние матчи сборных будут сыграны где-то на планете во вторник, и на этой же неделе нам играть с "Кристал Пэлас" в субботу".
"Поэтому они прилетят назад в среду, в четверг будет восстановительное занятие, пройдет пятница, а в субботу мы скажем: "Привет, "Кристал Пэлас"!
"Такова ситуация, и мы еще ничего не добились, но в то же время о ситуации лучше мы не могли и просить, поэтому давайте надеяться, что мы продолжим в том же духе", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".
13.11.2019 15:00
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Последние комментарии:
Эти комменты все один человек пишет? :/ Ливерпуль молодцы.
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Я вернулся, бэчэс. Итак, ЛФК - это Лижущие Фекалии Клоппики, ЮНВА - это Юбки Надевающие Вечные Анонисты. Это я ещё так, по лайту.
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Даже ротор из волгограда завидует клоппу! Совпадение? Да, ротирование!
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Золотое время для "Ливерпуля" и самого Клоппа. Такое порой случается, когда все звезды сходятся и превращаются в подобную сказочную историю. Футболисты куплены вовремя, доведены до своего пика и удачно наиграны благодаря прекрасному тренеру-мотиватору и разумному руководству, которое не шибко вмешивается в дела команды. У "Юнайтед" нечто подобное было в сезонах 98/99 и 07/08.
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"В рот мне судьи!!" - вскричал клопп, увидев свои результаты перед последним международным перерывом
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не ожидал что ротирование будет так хорошо работать.
сам аж охуел.
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Удивительно. Только с великим МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД им не справиться никак. Потому Ливерпуль третий клуб Англии.
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