"Лион подтвердил, что МЮ может выкупить Депая обратно

Спортивный директор "Лиона" Жуниньо подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" принадлежит опция приоритетного выкупа вингера Мемфиса Депая.

На прошлой неделе в английской прессе появилась информация, что в январе "Тоттенхэм" может предложить 50 миллионов фунтов за Депая.



Если это окажется правдой, то "Юнайтед", опережающий "шпор" в Премьер-Лиге на три очка, может помешать переходу 25-летнего голландца в стан конкурента.



Однако в "Лионе" не помышляют о расставании с Мемфисом и надеются склонить того к продлению рассчитанного до июня 2021 контракта.



"Это правда, что у "Манчестер Юнайтед" есть опция приоритетного выкупа Мемфиса. Такие вещи имеют место в футболе. Но пока никто не обращался к нам насчет Мемфиса".



"Каждый раз, когда от контракта игрока остается один год, переговоры о продлении усложняются. Однако я думаю, он очень счастлив в "Лионе" в данный момент".



"То же самое касается Муссы Дембеле. Президент и знающие футбол люди понимают, что важно удерживать такого рода игроков, если ты хочешь снова сражаться за трофеи, за Лигу Чемпионов и Лигу 1".



"В данный момент мы не переживаем насчет ситуации с Мемфисом. Мы начнем переговоры о продлении в конце года", — сообщил Жуниньо OLTV.