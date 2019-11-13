"Лион подтвердил, что МЮ может выкупить Депая обратно

Мемфис Депай Спортивный директор "Лиона" Жуниньо подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" принадлежит опция приоритетного выкупа вингера Мемфиса Депая.

На прошлой неделе в английской прессе появилась информация, что в январе "Тоттенхэм" может предложить 50 миллионов фунтов за Депая.

Если это окажется правдой, то "Юнайтед", опережающий "шпор" в Премьер-Лиге на три очка, может помешать переходу 25-летнего голландца в стан конкурента.

Однако в "Лионе" не помышляют о расставании с Мемфисом и надеются склонить того к продлению рассчитанного до июня 2021 контракта.

"Это правда, что у "Манчестер Юнайтед" есть опция приоритетного выкупа Мемфиса. Такие вещи имеют место в футболе. Но пока никто не обращался к нам насчет Мемфиса".

"Каждый раз, когда от контракта игрока остается один год, переговоры о продлении усложняются. Однако я думаю, он очень счастлив в "Лионе" в данный момент".

"То же самое касается Муссы Дембеле. Президент и знающие футбол люди понимают, что важно удерживать такого рода игроков, если ты хочешь снова сражаться за трофеи, за Лигу Чемпионов и Лигу 1".

"В данный момент мы не переживаем насчет ситуации с Мемфисом. Мы начнем переговоры о продлении в конце года", — сообщил Жуниньо OLTV.


Метки Депай, Лион, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2019 14:00

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  1. makeewadim 13.11.2019 14:30 # makeewadim
    так себе, бездарь ещё тот.. Ди Мария конечно был топ, единственный удачный трансфер, перед Джеймсом

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  2. naby-keita 13.11.2019 14:29 # naby-keita
    хоть что-то толковое умеет этот Сульшер - покупать молодёжь

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  3. j-silver 13.11.2019 14:27 # j-silver
    по пути пенсов пошли

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  4. mancunia-planet 13.11.2019 14:10 # mancunia-planet
    Исключено.

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  5. alexomck 13.11.2019 14:04 # alexomck
    норм, останется Заху и Ди Марию забрать, Погба уже здесь.

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