"Лион подтвердил, что МЮ может выкупить Депая обратно
Спортивный директор "Лиона" Жуниньо подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" принадлежит опция приоритетного выкупа вингера Мемфиса Депая.
На прошлой неделе в английской прессе появилась информация, что в январе "Тоттенхэм" может предложить 50 миллионов фунтов за Депая.
Если это окажется правдой, то "Юнайтед", опережающий "шпор" в Премьер-Лиге на три очка, может помешать переходу 25-летнего голландца в стан конкурента.
Однако в "Лионе" не помышляют о расставании с Мемфисом и надеются склонить того к продлению рассчитанного до июня 2021 контракта.
"Это правда, что у "Манчестер Юнайтед" есть опция приоритетного выкупа Мемфиса. Такие вещи имеют место в футболе. Но пока никто не обращался к нам насчет Мемфиса".
"Каждый раз, когда от контракта игрока остается один год, переговоры о продлении усложняются. Однако я думаю, он очень счастлив в "Лионе" в данный момент".
"То же самое касается Муссы Дембеле. Президент и знающие футбол люди понимают, что важно удерживать такого рода игроков, если ты хочешь снова сражаться за трофеи, за Лигу Чемпионов и Лигу 1".
"В данный момент мы не переживаем насчет ситуации с Мемфисом. Мы начнем переговоры о продлении в конце года", — сообщил Жуниньо OLTV.
13.11.2019 14:00
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так себе, бездарь ещё тот.. Ди Мария конечно был топ, единственный удачный трансфер, перед Джеймсом
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хоть что-то толковое умеет этот Сульшер - покупать молодёжь
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по пути пенсов пошли
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Исключено.
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норм, останется Заху и Ди Марию забрать, Погба уже здесь.
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