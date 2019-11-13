Саа считает, что "Юнайтед" нужен опытный бомбардир

Рууд Ван Нистелрой и Луи Саа Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что "красным дьяволам" необходим "опытный нападающий, одержимый голами".

В этом сезоне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер полагается впереди на Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля и Мейсона Гринвуда. Но никто из этого трио пока не обзавелся бомбардирским талантом, как того хочет Саа.

"Имеющиеся у "Юнайтед" нападающие по-прежнему очень молоды. Возможно, им требуются наставления со стороны опытных нападающих".

"В данный момент похоже на то, что им нужен опытный нападающий, который одержим голами и который сможет обеспечить дополнительные 10 голов. Кто-нибудь вроде Рууда Ван Нистелроя, который был одержим голами. Им нужен такой игрой сейчас, а Рэшфорд с Мартиалем должны стать такими игроками в будущем", — сообщил Саа GQ.


Метки Манчестер Юнайтед, Саа

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2019 13:10

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  1. wolfsmensch 13.11.2019 14:40 # wolfsmensch
    ну и где его взять?

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  2. naby-keita 13.11.2019 14:30 # naby-keita
    Старриджа возвращайте глупцы! будем не против

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  3. makeewadim 13.11.2019 14:29 # makeewadim
    на фото крутые личности, сколько бы они счас стоили?

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  4. j-silver 13.11.2019 13:29 # j-silver
    манжукеча пусть цепляют. там опыта на всю их никчемную командеху хватит. даже срульщеру отсыпать можно

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