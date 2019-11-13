Саа считает, что "Юнайтед" нужен опытный бомбардир
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что "красным дьяволам" необходим "опытный нападающий, одержимый голами".
В этом сезоне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер полагается впереди на Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля и Мейсона Гринвуда. Но никто из этого трио пока не обзавелся бомбардирским талантом, как того хочет Саа.
"Имеющиеся у "Юнайтед" нападающие по-прежнему очень молоды. Возможно, им требуются наставления со стороны опытных нападающих".
"В данный момент похоже на то, что им нужен опытный нападающий, который одержим голами и который сможет обеспечить дополнительные 10 голов. Кто-нибудь вроде Рууда Ван Нистелроя, который был одержим голами. Им нужен такой игрой сейчас, а Рэшфорд с Мартиалем должны стать такими игроками в будущем", — сообщил Саа GQ.
13.11.2019 13:10
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ну и где его взять?
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Старриджа возвращайте глупцы! будем не против
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на фото крутые личности, сколько бы они счас стоили?
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манжукеча пусть цепляют. там опыта на всю их никчемную командеху хватит. даже срульщеру отсыпать можно
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