Саа считает, что "Юнайтед" нужен опытный бомбардир

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что "красным дьяволам" необходим "опытный нападающий, одержимый голами".

В этом сезоне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер полагается впереди на Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля и Мейсона Гринвуда. Но никто из этого трио пока не обзавелся бомбардирским талантом, как того хочет Саа.



"Имеющиеся у "Юнайтед" нападающие по-прежнему очень молоды. Возможно, им требуются наставления со стороны опытных нападающих".



"В данный момент похоже на то, что им нужен опытный нападающий, который одержим голами и который сможет обеспечить дополнительные 10 голов. Кто-нибудь вроде Рууда Ван Нистелроя, который был одержим голами. Им нужен такой игрой сейчас, а Рэшфорд с Мартиалем должны стать такими игроками в будущем", — сообщил Саа GQ.



