"Бавария" подтвердила, что может вернуться за Сане

Член наблюдательного совета "Баварии" Эдмунд Штойбер подтвердил, что его клуб может вернуться за вингером "Манчестер Сити" Лероем Сане.

Минувшим летом "Бавария" свернула переговоры по Сане лишь после того, как Лерой получил травму крестообразных связок колена в матче за Суперкубок Англии. Вместо своего соотечественника гранд Бундеслиги подписал Филиппе Коутиньо.



Тем не менее, "Бавария" все еще может вернуться за Сане. В Мюнхене будут наблюдать за ходом восстановления 23-летнего игрока сборной Германии.



"Мы действительно вели переговоры насчет Сане. К сожалению, сделка сорвалась по несчастному случаю в виде травмы и операции".



"Мы посмотрим, как ситуация будет развиваться. Будучи членом наблюдательного совета, я обладаю огромной верой в наше руководство. Если они предложат осуществить трансфер такого масштаба, это будет оправданно", — сообщил Штойбер Bild.