Хадсон-Одои: "Стерлинг — мой идол"

Рахим Стерлинг Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои заявил, что Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" остается для него примером для подражания.

На текущей неделе Стерлинг угодил в неприятную историю, набросившись на защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса по прибытии в сборную Англии.

В результате Рахим был отстранен от участия в матче против сборной Черногории в ближайший четверг. Однако Хадсон-Одои, который может занять место Стерлинга в стартовом составе, не перестал восхищаться своим более опытным товарищем.

"Такой игрок, как Рахим, является идолом для меня. Он удивительным образом выступает за клуб и сборную, и я, учитывая его позицию, буду стараться подражать ему.

"Обладать им в качестве партнера и видеть то, что он делает постоянно — это удивительное ощущение. Я хочу продолжать учиться у него".

"Рахим — очень славный парень, он очень вдохновляет, он очень позитивен во всем, что делает. Когда я впервые был приглашен в сборную, я не ожидал, что он будет так добр со мной".

"Когда такой игрок рад тебе, разговаривает с тобой, дает советы и просто находится в твоей компании, ты чувствуешь себя своим в команде".

"Он большой лидер в команде, потому что он игрок самого высокого уровня, он играет в каждом матче клуба и сборной, он очень упорно работает и забивает много голов", — цитирует Хадсон-Одои Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, сборная Англии, Стерлинг, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1000

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 13.11.2019 11:49 # alexomck
    Стерлинг, возможно, лучший игрок в мире прямо сейчас. высоко взлетел воспитанник Пульки, только за деньгами погнался и губит карьеру.

    (ответить)

  2. meshuggah 13.11.2019 11:18 # meshuggah
    Ну так правильно если равняться, то только на самых лучших, а Стерлинг сейчас действительно один из лучших игроков в Англий.

    (ответить)

  3. ry-l 13.11.2019 11:16 # ry-l
    Ор. Уже 5 лет прошло, а портовня до сих пор горит от того, что единственный топовый воспитанник опрокинул их как жалкий трамплин в топ-клуб.

    (ответить)

  4. chr1s8rown 13.11.2019 11:09 # chr1s8rown
    Что и можно ожидать от игрока щельси

    (ответить)

  5. ezhaan 13.11.2019 11:07 # ezhaan
    мерзкий, противный, лицемерный шкальник, который чуть что бежит под юбку к папке.. только слепой, никому неизвестный "игрочек" может лизнуть такому долпоепу.

    (ответить)

  6. electric 13.11.2019 11:02 # electric
    Равняться на это, мягко говоря, чучело может только пенсопитек. Это мир, в котором мы живём.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: