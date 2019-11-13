Хадсон-Одои: "Стерлинг — мой идол"

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои заявил, что Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" остается для него примером для подражания.

На текущей неделе Стерлинг угодил в неприятную историю, набросившись на защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса по прибытии в сборную Англии.



В результате Рахим был отстранен от участия в матче против сборной Черногории в ближайший четверг. Однако Хадсон-Одои, который может занять место Стерлинга в стартовом составе, не перестал восхищаться своим более опытным товарищем.



"Такой игрок, как Рахим, является идолом для меня. Он удивительным образом выступает за клуб и сборную, и я, учитывая его позицию, буду стараться подражать ему.



"Обладать им в качестве партнера и видеть то, что он делает постоянно — это удивительное ощущение. Я хочу продолжать учиться у него".



"Рахим — очень славный парень, он очень вдохновляет, он очень позитивен во всем, что делает. Когда я впервые был приглашен в сборную, я не ожидал, что он будет так добр со мной".



"Когда такой игрок рад тебе, разговаривает с тобой, дает советы и просто находится в твоей компании, ты чувствуешь себя своим в команде".



"Он большой лидер в команде, потому что он игрок самого высокого уровня, он играет в каждом матче клуба и сборной, он очень упорно работает и забивает много голов", — цитирует Хадсон-Одои Sky Sports.