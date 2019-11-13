Хадсон-Одои: "Стерлинг — мой идол"
Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои заявил, что Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" остается для него примером для подражания.
На текущей неделе Стерлинг угодил в неприятную историю, набросившись на защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса по прибытии в сборную Англии.
В результате Рахим был отстранен от участия в матче против сборной Черногории в ближайший четверг. Однако Хадсон-Одои, который может занять место Стерлинга в стартовом составе, не перестал восхищаться своим более опытным товарищем.
"Такой игрок, как Рахим, является идолом для меня. Он удивительным образом выступает за клуб и сборную, и я, учитывая его позицию, буду стараться подражать ему.
"Обладать им в качестве партнера и видеть то, что он делает постоянно — это удивительное ощущение. Я хочу продолжать учиться у него".
"Рахим — очень славный парень, он очень вдохновляет, он очень позитивен во всем, что делает. Когда я впервые был приглашен в сборную, я не ожидал, что он будет так добр со мной".
"Когда такой игрок рад тебе, разговаривает с тобой, дает советы и просто находится в твоей компании, ты чувствуешь себя своим в команде".
"Он большой лидер в команде, потому что он игрок самого высокого уровня, он играет в каждом матче клуба и сборной, он очень упорно работает и забивает много голов", — цитирует Хадсон-Одои Sky Sports.
13.11.2019 11:00
Просмотров: 1000
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Стерлинг, возможно, лучший игрок в мире прямо сейчас. высоко взлетел воспитанник Пульки, только за деньгами погнался и губит карьеру.
(ответить)
Ну так правильно если равняться, то только на самых лучших, а Стерлинг сейчас действительно один из лучших игроков в Англий.
(ответить)
Ор. Уже 5 лет прошло, а портовня до сих пор горит от того, что единственный топовый воспитанник опрокинул их как жалкий трамплин в топ-клуб.
(ответить)
Что и можно ожидать от игрока щельси
(ответить)
мерзкий, противный, лицемерный шкальник, который чуть что бежит под юбку к папке.. только слепой, никому неизвестный "игрочек" может лизнуть такому долпоепу.
(ответить)
Равняться на это, мягко говоря, чучело может только пенсопитек. Это мир, в котором мы живём.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий