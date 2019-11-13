Матич планирует уйти из "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич планирует покинуть "Олд Траффорд" уже в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Премьер-Лиги Матич отметился только двумя появлениями в стартовом составе "красных дьяволов". Неманья вчистую проигрывает конкуренцию Скотту Мактоминею с Фредом, и это при том, что Полю Погба нездоровится.



Как сообщает The Telegraph, Матич готов покинуть "Юнайтед" уже в январе, если ему будет позволено это сделать. Среди заинтересованных в 31-летнем сербе клубов значатся "Милан" и "Интер".



Вместе с тем "дьяволы" до сих пор не нашли замену Маруану Феллайни с Андером Эррерой, и потеря еще одного полузащитника могла бы стать большой проблемой для главного тренера Оле Гуннара Сульшера.



Добавим, что контракт экс-игрока "Челси" истекает в конце сезона, однако "Юнайтед" обладает опцией автоматического продления на 12 месяцев. Клуб может воспользоваться этой опцией, чтобы получить лучшую цену пр продаже Неманьи.