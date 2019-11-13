Матич планирует уйти из "Юнайтед"

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич планирует покинуть "Олд Траффорд" уже в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Премьер-Лиги Матич отметился только двумя появлениями в стартовом составе "красных дьяволов". Неманья вчистую проигрывает конкуренцию Скотту Мактоминею с Фредом, и это при том, что Полю Погба нездоровится.

Как сообщает The Telegraph, Матич готов покинуть "Юнайтед" уже в январе, если ему будет позволено это сделать. Среди заинтересованных в 31-летнем сербе клубов значатся "Милан" и "Интер".

Вместе с тем "дьяволы" до сих пор не нашли замену Маруану Феллайни с Андером Эррерой, и потеря еще одного полузащитника могла бы стать большой проблемой для главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Добавим, что контракт экс-игрока "Челси" истекает в конце сезона, однако "Юнайтед" обладает опцией автоматического продления на 12 месяцев. Клуб может воспользоваться этой опцией, чтобы получить лучшую цену пр продаже Неманьи.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 628

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 13.11.2019 10:57 # chelsea88
    Так и не заиграл после Челси...

    (ответить)

  2. farot 13.11.2019 10:54 # farot
    очередной лох, погнавшийся за мечтой и соснувший писос. То же и Азара ждет

    (ответить)

  3. mancunia-planet 13.11.2019 10:47 # mancunia-planet
    Дело уже решенное

    (ответить)

  4. sausage 13.11.2019 10:34 # sausage
    В Интер к графу. Самое то.

    (ответить)

  5. gjchancel 13.11.2019 10:32 # gjchancel
    еще один игрок для Милана ...

    (ответить)

  6. alexomck 13.11.2019 10:24 # alexomck
    пенс не потянул уровень МЮ.

    (ответить)

  7. antiterror 13.11.2019 10:05 # antiterror
    Скучать не будем!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: