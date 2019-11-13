Крауч вспомнил, как Терри "пресмыкался" перед рефери

Джон Терри и Питер Крауч Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч рассказал, как в свое время экс-капитан "Челси" Джон Терри пытался располагать к себе рефери в Премьер-Лиге.

Во время свежего выпуска телешоу Back of the Net от Amazon Prime Крауч поведал несколько баек из своей насыщенной карьеры. Одна из этих баек касается Терри, чью тактику в отношении арбитров Питер находил отвратительной.

"Когда в мое время капитаны подходили поговорить с рефери перед матчем, они буквально пресмыкались перед ними".

"Для меня рефери всегда оставался "рефом". Для них (капитанов) они был Майком и Джеймсом. Они называли их по именам. И все для того, чтобы расположить их себе".

"Помню, Джон Терри был удивителен в этом отношении. Он всячески обхаживал рефери: "Э, Майк, ты в порядке? Как твоя семья?" И все в этом духе".

"Это было нереально. Я думал про себя: "Это отвратительно". Он пресмыкался перед рефери".

"Все это делалось для того, чтобы рефери дважды подумал, принимая какое-либо решение. Если он врежет кому-нибудь на первой минуте, то поднимется и скажет: "Извини, Майк". После этого рефери дважды подумает, показать ли ему желтую карточку. Все это — маленькие хитрости", — сообщил Крауч.


Метки Крауч, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2019 09:05

Количество просмотров Просмотров: 2093

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Последние комментарии:




  1. alexomck 13.11.2019 10:21 # alexomck
    кста, что так сосредоточенно делает Терри на фото, Крауч явно прифигел:)

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  2. lfc-in-my-heart 13.11.2019 10:10 # lfc-in-my-heart
    "Э, Майк, ты в порядке? Как твоя жена?" - оригинал разговора, не благодарите!!))

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  3. fc-oil 13.11.2019 10:10 # fc-oil
    Так вот у кого Клопп научился ротировать!

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  4. radik86radik 13.11.2019 09:54 # radik86radik
    Неплохо Петруха вбросил на вентилятор)))

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  5. askarko 13.11.2019 09:23 # askarko
    макелеле вообще на рефери молился и что?

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  6. lampard78 13.11.2019 09:21 # lampard78
    Эту "новость" Михайло постит регулярно раз в год примерно. И так же регулярно собирает.

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  7. mane 13.11.2019 09:19 # mane
    типичный пенсопитек

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  8. alexomck 13.11.2019 09:18 # alexomck
    Терри же унитазы грел, ублажать судей, в его случае, уже не так страшно.

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  9. chr1s8rown 13.11.2019 09:12 # chr1s8rown
    Все знают что тери пидорасина

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  10. makaku 13.11.2019 09:11 # makaku
    Характер - то что не пропьёшь и без него в Ливерпуле делать нечего

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