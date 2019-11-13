Крауч вспомнил, как Терри "пресмыкался" перед рефери
Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч рассказал, как в свое время экс-капитан "Челси" Джон Терри пытался располагать к себе рефери в Премьер-Лиге.
Во время свежего выпуска телешоу Back of the Net от Amazon Prime Крауч поведал несколько баек из своей насыщенной карьеры. Одна из этих баек касается Терри, чью тактику в отношении арбитров Питер находил отвратительной.
"Когда в мое время капитаны подходили поговорить с рефери перед матчем, они буквально пресмыкались перед ними".
"Для меня рефери всегда оставался "рефом". Для них (капитанов) они был Майком и Джеймсом. Они называли их по именам. И все для того, чтобы расположить их себе".
"Помню, Джон Терри был удивителен в этом отношении. Он всячески обхаживал рефери: "Э, Майк, ты в порядке? Как твоя семья?" И все в этом духе".
"Это было нереально. Я думал про себя: "Это отвратительно". Он пресмыкался перед рефери".
"Все это делалось для того, чтобы рефери дважды подумал, принимая какое-либо решение. Если он врежет кому-нибудь на первой минуте, то поднимется и скажет: "Извини, Майк". После этого рефери дважды подумает, показать ли ему желтую карточку. Все это — маленькие хитрости", — сообщил Крауч.
13.11.2019 09:05
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Последние комментарии:
кста, что так сосредоточенно делает Терри на фото, Крауч явно прифигел:)
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"Э, Майк, ты в порядке? Как твоя жена?" - оригинал разговора, не благодарите!!))
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Так вот у кого Клопп научился ротировать!
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Неплохо Петруха вбросил на вентилятор)))
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макелеле вообще на рефери молился и что?
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Эту "новость" Михайло постит регулярно раз в год примерно. И так же регулярно собирает.
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типичный пенсопитек
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Терри же унитазы грел, ублажать судей, в его случае, уже не так страшно.
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Все знают что тери пидорасина
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Характер - то что не пропьёшь и без него в Ливерпуле делать нечего
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