Крауч вспомнил, как Терри "пресмыкался" перед рефери

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч рассказал, как в свое время экс-капитан "Челси" Джон Терри пытался располагать к себе рефери в Премьер-Лиге.

Во время свежего выпуска телешоу Back of the Net от Amazon Prime Крауч поведал несколько баек из своей насыщенной карьеры. Одна из этих баек касается Терри, чью тактику в отношении арбитров Питер находил отвратительной.



"Когда в мое время капитаны подходили поговорить с рефери перед матчем, они буквально пресмыкались перед ними".



"Для меня рефери всегда оставался "рефом". Для них (капитанов) они был Майком и Джеймсом. Они называли их по именам. И все для того, чтобы расположить их себе".



"Помню, Джон Терри был удивителен в этом отношении. Он всячески обхаживал рефери: "Э, Майк, ты в порядке? Как твоя семья?" И все в этом духе".



"Это было нереально. Я думал про себя: "Это отвратительно". Он пресмыкался перед рефери".



"Все это делалось для того, чтобы рефери дважды подумал, принимая какое-либо решение. Если он врежет кому-нибудь на первой минуте, то поднимется и скажет: "Извини, Майк". После этого рефери дважды подумает, показать ли ему желтую карточку. Все это — маленькие хитрости", — сообщил Крауч.