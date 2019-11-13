Почеттино в одном поражении от увольнения из "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может быть уволен со своего поста в случае поражения от "Вест Хэма" в следующем матче "шпор".

На этот международный перерыв "Тоттенхэм" ушел, занимая 14-ю позицию в Премьер-Лиге. "Шпоры" не знают побед уже пять матчей чемпионата кряду и находятся в 11 очках от топ-4.



В данный момент "Тоттенхэм" опережает всего на одно очко "Вест Хэм", в гости к которому отправится после перерыва на игры сборных, и The Telegraph утверждает, что это дерби может стать точкой невозврата для Почеттино.



"Молотобойцы" не знают побед в Премьер-Лиге с сентября, тогда как "шпоры" не могут выиграть на выезде в чемпионате с января, когда они одолели "Фулхэм". Поражение в предстоящем матче до предела увеличит давление на Маурисио или его коллегу Мануэля Пеллегрини.



К слову, на этой неделе "Вест Хэм" публично выразил свою поддержку Пеллегрини, как и "Арсенал" — Унаи Эмери. "Тоттенхэм" такого шага в отношении Почеттино решил не делать.



И хотя Почеттино лишь в мае 2018 заключил новый контракт с зарплатой в 8.5 млн. фунтов в год, увольнение аргентинского специалиста обошлось бы президенту "шпор" Даниэлю Леви всего в 12.5 млн. фунтов.