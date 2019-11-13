Эриксен не думает, что играет меньше из-за своей контрактной ситуации

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не чувствует, что в этом сезоне стал играть меньше из-за своей контрактной ситуации.

Как известно, действующий контракт Эриксена истекает в конце этого сезона. Кристиан не помышляет о новой сделке и, по слухам, настроен уйти свободным агентом в "Реал".



Эта ситуация совпала со значительным спадом формы Эриксена. В нынешнем сезоне 27-летний датчанин забил только два гола и отдал одну результативную передачу.



Матч минувшего уикенда против "Шеффилд Юнайтед" Эриксен целиком провел в запасе, однако Кристиан не считает, что главный тренер Маурисио Почеттино игнорирует его из-за нежелания оставаться в клубе.



"Я чувствую на 100 процентов, что "Тоттенхэм" полностью верит в меня. За исключением того, что в это году я играю чуть меньше, я не вижу особой разницы".



"Я не чувствую связи между своей контрактной ситуацией и тем фактом, что играю не так много матчей", — сообщил Эриксен BT.