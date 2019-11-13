Эриксен не думает, что играет меньше из-за своей контрактной ситуации
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не чувствует, что в этом сезоне стал играть меньше из-за своей контрактной ситуации.
Как известно, действующий контракт Эриксена истекает в конце этого сезона. Кристиан не помышляет о новой сделке и, по слухам, настроен уйти свободным агентом в "Реал".
Эта ситуация совпала со значительным спадом формы Эриксена. В нынешнем сезоне 27-летний датчанин забил только два гола и отдал одну результативную передачу.
Матч минувшего уикенда против "Шеффилд Юнайтед" Эриксен целиком провел в запасе, однако Кристиан не считает, что главный тренер Маурисио Почеттино игнорирует его из-за нежелания оставаться в клубе.
"Я чувствую на 100 процентов, что "Тоттенхэм" полностью верит в меня. За исключением того, что в это году я играю чуть меньше, я не вижу особой разницы".
"Я не чувствую связи между своей контрактной ситуацией и тем фактом, что играю не так много матчей", — сообщил Эриксен BT.
13.11.2019 08:00
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