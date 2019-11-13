"Челси" хочет ускорить переговоры с Рюдигером
"Челси" хочет поскорее сесть за стол переговоров со своим защитником Антонио Рюдигером насчет нового контракта.
В этом сезоне Рюдигер сыграл только 45 минут, а по окончании сезона у Антонио останется еще два полных года по действующему соглашению, однако боссы клуба хотят связать будущее защитника на более длительный срок.
На "Стэмфорд Бридж" не придают особого значения текущим проблемам Рюдигера со здоровьем и рассматривают Антонио ключевым игроком для своего настоящего и будущего, утверждает Daily Mail.
"Синие" хотят ускорить переговоры еще и потому, что опасаются интереса к 26-летнему немцу со стороны "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", для которых усиление центра обороны будет приоритетной задачей по окончании сезона.
Напомним, что Рюдигер пропустил старт сезона из-за операции на колене, а в первом же матче после своего возвращения повредил бедро и отсутствует до сих пор. Однако уже в декабре экс-игрок "Ромы" должен снова выйти на поле.
13.11.2019 07:00
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Последние комментарии:
У Челси же трансферный бан?!
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Вот зачем он тебе Лэмпард? Он же ворой Рамос, ненадежный игрок, с такими никакие важные матчи не выиграешь, у него же цель побить рекорд лиги по карточкам
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У Рюди кстати белая мама, хз почему он такой весь черный
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Зума вообще кошмар (
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Что-то не особо хочется, чтобы он остался. А вообще, нужно сокращать число черных защитников у нас, нереально тупят они. что Рюдигер что Зума что Томори. Надо найти настоящего бойца как Терри.
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