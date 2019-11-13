"Челси" хочет ускорить переговоры с Рюдигером

Антонио Рюдигер "Челси" хочет поскорее сесть за стол переговоров со своим защитником Антонио Рюдигером насчет нового контракта.

В этом сезоне Рюдигер сыграл только 45 минут, а по окончании сезона у Антонио останется еще два полных года по действующему соглашению, однако боссы клуба хотят связать будущее защитника на более длительный срок.

На "Стэмфорд Бридж" не придают особого значения текущим проблемам Рюдигера со здоровьем и рассматривают Антонио ключевым игроком для своего настоящего и будущего, утверждает Daily Mail.

"Синие" хотят ускорить переговоры еще и потому, что опасаются интереса к 26-летнему немцу со стороны "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", для которых усиление центра обороны будет приоритетной задачей по окончании сезона.

Напомним, что Рюдигер пропустил старт сезона из-за операции на колене, а в первом же матче после своего возвращения повредил бедро и отсутствует до сих пор. Однако уже в декабре экс-игрок "Ромы" должен снова выйти на поле.


Метки контракты, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2019 07:00

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  1. naby-keita 13.11.2019 08:11 # naby-keita
    У Челси же трансферный бан?!

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  2. qwerd 13.11.2019 08:06 # qwerd
    Вот зачем он тебе Лэмпард? Он же ворой Рамос, ненадежный игрок, с такими никакие важные матчи не выиграешь, у него же цель побить рекорд лиги по карточкам

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  3. shymkentski 13.11.2019 07:46 # shymkentski
    У Рюди кстати белая мама, хз почему он такой весь черный

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  4. stargazer 13.11.2019 07:45 # stargazer
    Зума вообще кошмар (

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  5. ch3l5ea 13.11.2019 07:17 # ch3l5ea
    Что-то не особо хочется, чтобы он остался. А вообще, нужно сокращать число черных защитников у нас, нереально тупят они. что Рюдигер что Зума что Томори. Надо найти настоящего бойца как Терри.

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