Ловрен: "Мы привыкли быть под давлением"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен убежден, что прошлый сезон научил его команду выдерживать давление, с которым сопряжена борьба за титул Премьер-Лиги.

Выиграв 11 из 12 первых матчей нового сезона Премьер-Лиги, "красные" оторвались от ближайшего преследователя уже на восемь очков.



Однако бремя лидерства не страшит Ловрена. Уверенности насчет этого Деяну придает прошлый сезон.



"Думаю, мы определенно научились благодаря всему тому, что случилось в прошлом году. Мы узнали, под каким давлением ты можешь оказаться. Мы привыкли к этому".



"Думаю, одна из самых важных вещей — мысленно не забегать чересчур вперед. Это длинный сезон, и предстоит сыграть еще так много матчей. Мы всегда движемся просто матч за матчем, и я думаю, это важно", — цитирует Ловрена Liverpool Echo.