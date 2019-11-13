Ловрен: "Мы привыкли быть под давлением"
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен убежден, что прошлый сезон научил его команду выдерживать давление, с которым сопряжена борьба за титул Премьер-Лиги.
Выиграв 11 из 12 первых матчей нового сезона Премьер-Лиги, "красные" оторвались от ближайшего преследователя уже на восемь очков.
Однако бремя лидерства не страшит Ловрена. Уверенности насчет этого Деяну придает прошлый сезон.
"Думаю, мы определенно научились благодаря всему тому, что случилось в прошлом году. Мы узнали, под каким давлением ты можешь оказаться. Мы привыкли к этому".
"Думаю, одна из самых важных вещей — мысленно не забегать чересчур вперед. Это длинный сезон, и предстоит сыграть еще так много матчей. Мы всегда движемся просто матч за матчем, и я думаю, это важно", — цитирует Ловрена Liverpool Echo.
13.11.2019 06:00
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Просто Ловрен
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Ловруша!
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не дай бог, вы зафакаете кубок своими колбасными ручками
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Лучший защитник мира
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