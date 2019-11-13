Гранит Джака ищет жилье в Милане

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака приступил к поискам жилья в Милане, собираясь перейти в одноименный клуб в январе.

Напомним, Дажка угодил в опалу к фанатам своего клуба, выкрикнув ругательство в толпу во время своей замены против "Кристал Пэлас" в прошлом месяце.



С тех пор Гранит был лишен капитанской повязки и пропустил уже четыре матча "канониров" кряду, а пресса упорно твердит, что Джака будет продан в январе.



Ранее Джаку сватали в "Ньюкасл" и назад в Бундеслигу, однако швейцарское издание RSI утверждает, что 27-летний швейцарец намерен продолжить карьеру в "Милане".



Помочь Граниту с переездом в Серию А готов бывший исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис, который в 2016 году купил Гранита у менхенгладбахской "Боруссии" и который ныне трудится в клубе с "Сан-Сиро".



Серьезность намерений Джаки подтверждает тот факт, что Гранит уже ищет себе в Милане жилье, куда он планирует въехать через пару месяцев.