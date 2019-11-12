В сеть утекла шкала штрафов "Челси"

В сеть утекла таблица штрафов, которые установил для своих игроков главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Как отмечает Evening Standard, подобная шкала штрафов есть в каждом клубе Премьер-Лиги, однако в случае с "синими" некоторые из санкций могут показаться довольно строгими.



Например, каждая минута опоздания на командное собрание обходится игроку "Челси" в 500 фунтов. Если во время этого собрания или совместного приема пищи у кого-нибудь зазвонит телефон, придется расстаться с 1 тыс. фунтов.



Наиболее жестко Лэмпард карает своих подопечных за опоздание к своему свистку, обозначающему старт тренировки — сразу на 20 тыс. фунтов. Отказ от участия в корпоративных или общественных мероприятиях штрафуется на 5 тыс. фунтов.



Если кто-нибудь из игроков не доложит о своей болезни или травме до выходного дня или за полтора часа до начала тренировки, то расстанется с 10 тыс. фунтов.



На выплату штрафов игрокам "Челси" отводится 14 дней, в противном случае размер штрафа удваивается.



