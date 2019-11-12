Салах возвращается в "Ливерпуль" с травмой лодыжки
У нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха вновь обострились проблемы с лодыжкой, из-за чего он досрочно покинул расположение сборной Египта.
В минувшее воскресенье Салах поспособствовал победе "красных" над "Манчестер Сити" со счетом 3:1, забив третий гол своей команды.
Однако в самой концовке этого матча Премьер-Лиги главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу пришлось заменить Мохамеда, которого вновь побеспокоила лодыжка.
На следующий день после матча на "Энфилде" Салах улетел в расположение своей национальной команды, но лишь для того, чтобы засвидетельствовать травму и тут же вернуться домой.
Мохамед также успел посетить тренировку египтян, причем на его левой ноге был специальный защитный сапог, что говорит о серьезности возникших проблем.
Добавим, что впервые Салах повредил свою лодыжку в столкновении с Хамзой Чоудури из "Лестера" перед предыдущим международным перерывом. Свой следующий матч "Ливерпуль" сыграет 23 ноября против "Кристал Пэлас".
12.11.2019 22:15
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До КП поставят на ноги фараона!
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Топово террориста чумазого отмазали
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та его ломом не прибьёшь.
решил две недельки отдохнуть.
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Салах - пол команды, сейчас сливать матчи начнут.
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Топово отмазался от сборной.
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