Салах возвращается в "Ливерпуль" с травмой лодыжки

У нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха вновь обострились проблемы с лодыжкой, из-за чего он досрочно покинул расположение сборной Египта.

В минувшее воскресенье Салах поспособствовал победе "красных" над "Манчестер Сити" со счетом 3:1, забив третий гол своей команды.



Однако в самой концовке этого матча Премьер-Лиги главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу пришлось заменить Мохамеда, которого вновь побеспокоила лодыжка.



На следующий день после матча на "Энфилде" Салах улетел в расположение своей национальной команды, но лишь для того, чтобы засвидетельствовать травму и тут же вернуться домой.



Мохамед также успел посетить тренировку египтян, причем на его левой ноге был специальный защитный сапог, что говорит о серьезности возникших проблем.



Добавим, что впервые Салах повредил свою лодыжку в столкновении с Хамзой Чоудури из "Лестера" перед предыдущим международным перерывом. Свой следующий матч "Ливерпуль" сыграет 23 ноября против "Кристал Пэлас".