Салах возвращается в "Ливерпуль" с травмой лодыжки

Мохамед Салах У нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха вновь обострились проблемы с лодыжкой, из-за чего он досрочно покинул расположение сборной Египта.

В минувшее воскресенье Салах поспособствовал победе "красных" над "Манчестер Сити" со счетом 3:1, забив третий гол своей команды.

Однако в самой концовке этого матча Премьер-Лиги главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу пришлось заменить Мохамеда, которого вновь побеспокоила лодыжка.

На следующий день после матча на "Энфилде" Салах улетел в расположение своей национальной команды, но лишь для того, чтобы засвидетельствовать травму и тут же вернуться домой.

Мохамед также успел посетить тренировку египтян, причем на его левой ноге был специальный защитный сапог, что говорит о серьезности возникших проблем.

Добавим, что впервые Салах повредил свою лодыжку в столкновении с Хамзой Чоудури из "Лестера" перед предыдущим международным перерывом. Свой следующий матч "Ливерпуль" сыграет 23 ноября против "Кристал Пэлас".


Метки Ливерпуль, Салах, сборная Египта, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2019 22:15

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  1. slash-lfc 12.11.2019 22:56 # slash-lfc
    До КП поставят на ноги фараона!

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  2. ry-l 12.11.2019 22:40 # ry-l
    Топово террориста чумазого отмазали

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  3. manutd-20champ 12.11.2019 22:35 # manutd-20champ
    та его ломом не прибьёшь.
    решил две недельки отдохнуть.

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  4. alexomck 12.11.2019 22:33 # alexomck
    Салах - пол команды, сейчас сливать матчи начнут.

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  5. steveg8 12.11.2019 22:25 # steveg8
    Топово отмазался от сборной.

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