Чонг может уйти в "Ювентус" свободным агентом

Талантливый юниор "Манчестер Юнайтед" Тахит Чонг, вероятно, продолжит свою карьеру в "Ювентусе", куда он сможет уйти по окончании сезона безо всякой компенсации.

19-летний Чонг находится в системе "красных дьяволов" с 2016 года, но в этом сезоне сыграл лишь четыре матча за первую команду, включая 24 минуты на уровне Премьер-Лиги.



И хотя клуб с "Олд Траффорд" предлагает Тахиту новый контракт, голландский вингер всерьез задумался о том, чтобы сменить клуб.



Как сообщает The Sun, эта ситуация привлекла внимание "Ювентуса", который предлагает Чонгу проделать путь, который в свое время проделал Поль Погба, прибыв в Турин нуждающимся в игровой практике юниором и уехав назад в Манчестер самым дорогим футболистом в мире.



"Это правда, что топ-клубы следят за ситуацией вокруг Тахита, но сезон все еще в своей начальной стадии. Посмотрим, что нам предложит "Юнайтед", иначе следующим летом мы решим, как будет лучше для Тахита", — недавно говорил агент игрока Эркан Алкан.