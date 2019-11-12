Чонг может уйти в "Ювентус" свободным агентом

Тахит Чонг Талантливый юниор "Манчестер Юнайтед" Тахит Чонг, вероятно, продолжит свою карьеру в "Ювентусе", куда он сможет уйти по окончании сезона безо всякой компенсации.

19-летний Чонг находится в системе "красных дьяволов" с 2016 года, но в этом сезоне сыграл лишь четыре матча за первую команду, включая 24 минуты на уровне Премьер-Лиги.

И хотя клуб с "Олд Траффорд" предлагает Тахиту новый контракт, голландский вингер всерьез задумался о том, чтобы сменить клуб.

Как сообщает The Sun, эта ситуация привлекла внимание "Ювентуса", который предлагает Чонгу проделать путь, который в свое время проделал Поль Погба, прибыв в Турин нуждающимся в игровой практике юниором и уехав назад в Манчестер самым дорогим футболистом в мире.

"Это правда, что топ-клубы следят за ситуацией вокруг Тахита, но сезон все еще в своей начальной стадии. Посмотрим, что нам предложит "Юнайтед", иначе следующим летом мы решим, как будет лучше для Тахита", — недавно говорил агент игрока Эркан Алкан.


Метки Манчестер Юнайтед, Чонг, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2019 22:00

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  1. ganinilyha 12.11.2019 22:54 # ganinilyha
    Чинг Чонг

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  2. alexomck 12.11.2019 22:34 # alexomck
    новый Погба, потом за 150 назад купят:)

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  3. sasha0209 12.11.2019 22:33 # sasha0209
    Бля чот какие то флэшбэки с погба появляются...не понемаю откуда они..

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  4. manchester-united 12.11.2019 22:29 # manchester-united
    Вообще поxyй. Дерьмо, а не футболист.

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  5. dallaslp 12.11.2019 22:09 # dallaslp
    даже фанаты МЮ из этой новости узнали, что его, оказывается, зовут Тахит

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  6. mrmagd 12.11.2019 22:03 # mrmagd
    Где-то я уже что-то слышал подобное...

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