Чонг может уйти в "Ювентус" свободным агентом
Талантливый юниор "Манчестер Юнайтед" Тахит Чонг, вероятно, продолжит свою карьеру в "Ювентусе", куда он сможет уйти по окончании сезона безо всякой компенсации.
19-летний Чонг находится в системе "красных дьяволов" с 2016 года, но в этом сезоне сыграл лишь четыре матча за первую команду, включая 24 минуты на уровне Премьер-Лиги.
И хотя клуб с "Олд Траффорд" предлагает Тахиту новый контракт, голландский вингер всерьез задумался о том, чтобы сменить клуб.
Как сообщает The Sun, эта ситуация привлекла внимание "Ювентуса", который предлагает Чонгу проделать путь, который в свое время проделал Поль Погба, прибыв в Турин нуждающимся в игровой практике юниором и уехав назад в Манчестер самым дорогим футболистом в мире.
"Это правда, что топ-клубы следят за ситуацией вокруг Тахита, но сезон все еще в своей начальной стадии. Посмотрим, что нам предложит "Юнайтед", иначе следующим летом мы решим, как будет лучше для Тахита", — недавно говорил агент игрока Эркан Алкан.
12.11.2019 22:00
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Последние комментарии:
Чинг Чонг
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новый Погба, потом за 150 назад купят:)
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Бля чот какие то флэшбэки с погба появляются...не понемаю откуда они..
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Вообще поxyй. Дерьмо, а не футболист.
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даже фанаты МЮ из этой новости узнали, что его, оказывается, зовут Тахит
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Где-то я уже что-то слышал подобное...
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