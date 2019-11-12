Капитан "Ньюкасла" пропустит до трех месяцев

Джамаал Ласселлс "Ньюкасл" потерял своего капитана Джамаала Ласселлса на срок до трех месяцев с травмой колена.

Проблемы с коленом возникли у Ласселлса во время победного для "сорок" матча Премьер-Лиги против "Борнмута" (2:1) в минувшую субботу. Джамаал был заменен уже на 20-й минуте.

Когда опухлость колена прошла, докторам удалось обследовать Ласселлса и обнаружить повреждение связок лодыжки, сообщает The Sun в эксклюзивном материале.

На восстановление 26-летнему защитнику потребуется до трех месяцев, а это означает, что Джамаал пропустит внушительный отрезок сезона, включая насыщенный рождественский период.

В лице Ласселлса "Ньюкасл" понес колоссальную потерю. Джамаал является лидером команды Стива Брюса и выходил в стартовом составе на 12 первых матчей этого сезона Премьер-Лиги.


Метки Ласселлс, Ньюкасл, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 120

Поиск: