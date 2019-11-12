Виктор Линделф скучает по Моуриньо

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф признался, что скучает по своему бывшему тренеру Жозе Моуриньо.

После увольнения Моуриньо в декабре 2018, Линделеф утвердился в качестве основного игрока "красных дьяволов", а также заключил новый контракт.



Кроме того, на текущей неделе Линделеф был второй раз подряд признан лучшим футболистом Швеции, опередив самого Златана Ибрагимовича, однако Виктор по-прежнему скучает по предшественнику Оле Гуннара Сульшера.



"Помимо всего прочего, он является одним из лучших тренеров в мире, а потому ему положено работать с одним из крупнейших клубов. Я скучаю по нему в футболе".



"Он отличный тренер и отличный человек, и я ему многим обязан. Именно он дал мне шанс здесь, он познакомил меня со всем".



"Я безмерно его уважаю и ценю все то, что он сказал мне и сделал для меня — от нагоняев до объятий".



"Даже если порой я не был с ним согласен, он обладает мощной харизмой, и ты очень его уважаешь. Он выигрывал все. Когда он говорит, ты слушаешь", — сообщил Линделеф Aftonbladet.