Виктор Линделф скучает по Моуриньо

Виктор Линделеф и Жозе Моуриньо Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф признался, что скучает по своему бывшему тренеру Жозе Моуриньо.

После увольнения Моуриньо в декабре 2018, Линделеф утвердился в качестве основного игрока "красных дьяволов", а также заключил новый контракт.

Кроме того, на текущей неделе Линделеф был второй раз подряд признан лучшим футболистом Швеции, опередив самого Златана Ибрагимовича, однако Виктор по-прежнему скучает по предшественнику Оле Гуннара Сульшера.

"Помимо всего прочего, он является одним из лучших тренеров в мире, а потому ему положено работать с одним из крупнейших клубов. Я скучаю по нему в футболе".

"Он отличный тренер и отличный человек, и я ему многим обязан. Именно он дал мне шанс здесь, он познакомил меня со всем".

"Я безмерно его уважаю и ценю все то, что он сказал мне и сделал для меня — от нагоняев до объятий".

"Даже если порой я не был с ним согласен, он обладает мощной харизмой, и ты очень его уважаешь. Он выигрывал все. Когда он говорит, ты слушаешь", — сообщил Линделеф Aftonbladet.


Метки Линделеф, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 12.11.2019 20:16 # wolfsmensch
    Жозе пора возвращаться в АПЛ. например, попробовать с Эвертоном

    (ответить)

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