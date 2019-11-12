Мерсон хочет, чтобы "Арсенал" потратился на Роджерса

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон хочет, чтобы его бывший клуб попытался переманить главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса.

В последнее время под наставником "канониров" Унаи Эмери вовсю раскачивается кресло — клубу даже пришлось публично выразить поддержку испанскому специалисту, чтобы слегка успокоить спекуляции.



Мерсон указывает на то, что минувшим летом "Арсенал" заплатил "Лиллю" 72 миллиона фунтов за вингера Николя Пепе. Пол предпочел бы, чтобы лондонцы потратились на компенсацию Роджерсу.



"Я думаю, Роджерс — один из лучших в своем деле. На месте "Арсенала" я бы уже звонил "Лестеру" и спрашивал: "Сколько вы за него хотите?"



"Если вы заплатили 72 миллиона фунтов за вингера, который никогда не играл в Премьер-Лиге и играл лишь во французской лиге, то я бы уже завтра утром заплатил 40 миллионов фунтов за Роджерса".



Во-первых, я бы дал ему шестилетний контракт. Если он согласится перейти в "Арсенал" завтра, он сделает лучше каждого игрока. Он улучшит их и заставит играть в понятной им всем манере", — сообщил Мерсон Sky Sports.