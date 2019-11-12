Мойзе Кин был отстранен от матча "Эвертона" за нарушение дисциплины
Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин был отстранен от участия в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу за нарушение дисциплины.
Напомним, минувшим летом "ириски" приобрели Кина у "Ювентуса" за 27 миллионов фунтов. Надежды на то, что Мойзе станет для мерсисайдцев "новым Ромелу Лукаку" пока не оправдываются — итальянский юниор очень тяжело привыкает к английскому футболу.
Пока 19-летний Кин отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Эвертона" в рамках Премьер-Лиги и двумя в рамках Кубка Лиги, не забив ни одного гола за свой новый клуб.
В минувший уикенд Мойзе только усугубил свое положение, опоздав на командное собрание перед матчем на "Сент Мэри".
Как сообщает Sky Sports, в качестве наказания главный тренер Марку Силва не включил Кина в заявку на матч, выигранный "ирисками" со счетом 1:2.
Утверждается, что это уже второе опоздание Мойзе, зарабатывающего 52 тыс. фунтов в неделю, с начала сезона. Кроме того, проблемы с дисциплиной у Кина наблюдались еще в Италии.
12.11.2019 18:00
Просмотров: 838
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
с замены норм смотрелся, жаль если Бало очередной.
(ответить)
кто это воопще? первый раз его вижу
(ответить)
Зато танцует хорошо.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий