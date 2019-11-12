Виейра призвал фанатов "Арсенала" поддержать Эмери

Легенда "Арсенала" Патрик Виейра призвал фанатов лондонского клуба поддержать главного тренера Унаи Эмери.

Проиграв в минувший уикенд "Лестеру" со счетом 2:0, "канониры" оказались уже в восьми очках от топ-4 Премьер-Лиги, что лишь подогрело слухи насчет возможного увольнения Эмери.



Однако Виейра, ныне тренирующий "Ниццу", по-прежнему считает Эмери правильным человеком, чтобы продолжить дело Арсена Венгера.



"Это правда, что "Арсенал" переживает тяжелый период. Но я не видел все их матчи, поэтому не могу судить об их игре".



"У них есть тренер, который квалифицирован и хорошо работает. Когда у клуба сложные времена, важно оставаться сплоченными. Думаю, у него достаточно опыта, чтобы провести их через этот трудный отрезок".



"Мы должны поддержать его и дать ему время на исправление ситуации. Я не уверен, что смена тренера решит проблемы", — цитирует Виейра Evening Standard.