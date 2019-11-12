Робертсон: "Финишируешь выше "Сити" — станешь чемпионом"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что по-прежнему считает "Манчестер Сити" главным конкурентом своей команды в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Проиграв в воскресенье на "Энфилде" со счетом 3:1, "горожане" были отброшены на четвертое место в таблице. Теперь между "Ливерпулем" и "Сити" располагаются "Лестер" и "Челси".



Однако у Энди нет никаких сомнений, какая из этих команд таит в себе наибольшую угрозу для "красных".



"Этот результат очень важен. Большой матч против нашего ближайшего конкурента с прошлого года".



"В прошлом году мы соперничали только между собой, тогда как сейчас поблизости есть пара других команд. Но я по-прежнему верю, что ты возьмешь титул, если финишируешь выше "Манчестер Сити".



"Это победа огромной важности для нас. Это еще одна галочка, которую мы должны были поставить. Впереди еще очень, очень длинный путь, но обыграть своего конкурента всегда приятно", — сообщил Робертсон официальному веб-сайту "Ливерпуля".