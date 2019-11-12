"Бавария" нацелилась на Почеттино
Своей целью номер один на вакантный пост главного тренера "Бавария" сделала Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", но готова подождать с этим назначением до конца сезона.
Как известно, в данный момент чемпионы Бундеслиги ищут замену уволенному Нико Ковачу, который потерял доверие игроков и поплатился за невыразительный старт сезона.
С работой в Мюнхене связывали Жозе Моуриньо и Арсена Венгера, однако The Athletic ожидает, что "Бавария" доверит первую команду на остаток сезона Ханс-Дитеру Флику, который был ассистентом у Ковача.
А в конце сезона немецкий гранд попытается переманить Почеттино, чей "Тоттенхэм" сейчас занимает 14-е место в Премьер-Лиге и, как кажется, нуждается в серьезной перестройке, учитывая количество сидящих на чемоданах игроков.
"Почеттино был бы идеальным решение. Если он и "шпоры" расстанутся, что выглядит вероятным, "Бавария" сделает все возможное, чтобы заполучить его".
"С другой стороны, то же самое попытаются сделать "Реал" и "Манчестер Юнайтед", который следит за ним уже полтора года".
"Это очень сложный вариант, но он в приоритете у "Баварии", — утверждает источник.
12.11.2019 15:00
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Сукааа не дай Бог, дите шалавы вудврот проебет пакета
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Самовый топовый и перспективный тренер сейчас это сердце челси диспетчер чесли супер френк лемпард
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Оппачки! Удачи!
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