"Бавария" нацелилась на Почеттино

Своей целью номер один на вакантный пост главного тренера "Бавария" сделала Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", но готова подождать с этим назначением до конца сезона.

Как известно, в данный момент чемпионы Бундеслиги ищут замену уволенному Нико Ковачу, который потерял доверие игроков и поплатился за невыразительный старт сезона.



С работой в Мюнхене связывали Жозе Моуриньо и Арсена Венгера, однако The Athletic ожидает, что "Бавария" доверит первую команду на остаток сезона Ханс-Дитеру Флику, который был ассистентом у Ковача.



А в конце сезона немецкий гранд попытается переманить Почеттино, чей "Тоттенхэм" сейчас занимает 14-е место в Премьер-Лиге и, как кажется, нуждается в серьезной перестройке, учитывая количество сидящих на чемоданах игроков.



"Почеттино был бы идеальным решение. Если он и "шпоры" расстанутся, что выглядит вероятным, "Бавария" сделает все возможное, чтобы заполучить его".



"С другой стороны, то же самое попытаются сделать "Реал" и "Манчестер Юнайтед", который следит за ним уже полтора года".



"Это очень сложный вариант, но он в приоритете у "Баварии", — утверждает источник.