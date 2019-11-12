"Бавария" нацелилась на Почеттино

Маурисио Почеттино Своей целью номер один на вакантный пост главного тренера "Бавария" сделала Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", но готова подождать с этим назначением до конца сезона.

Как известно, в данный момент чемпионы Бундеслиги ищут замену уволенному Нико Ковачу, который потерял доверие игроков и поплатился за невыразительный старт сезона.

С работой в Мюнхене связывали Жозе Моуриньо и Арсена Венгера, однако The Athletic ожидает, что "Бавария" доверит первую команду на остаток сезона Ханс-Дитеру Флику, который был ассистентом у Ковача.

А в конце сезона немецкий гранд попытается переманить Почеттино, чей "Тоттенхэм" сейчас занимает 14-е место в Премьер-Лиге и, как кажется, нуждается в серьезной перестройке, учитывая количество сидящих на чемоданах игроков.

"Почеттино был бы идеальным решение. Если он и "шпоры" расстанутся, что выглядит вероятным, "Бавария" сделает все возможное, чтобы заполучить его".

"С другой стороны, то же самое попытаются сделать "Реал" и "Манчестер Юнайтед", который следит за ним уже полтора года".

"Это очень сложный вариант, но он в приоритете у "Баварии", — утверждает источник.


Метки Бавария, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2019 15:00

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  1. maxvel 12.11.2019 15:49 # maxvel
    Сукааа не дай Бог, дите шалавы вудврот проебет пакета

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  2. j-silver 12.11.2019 15:48 # j-silver
    Самовый топовый и перспективный тренер сейчас это сердце челси диспетчер чесли супер френк лемпард

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  3. mancunia-planet 12.11.2019 15:42 # mancunia-planet
    Оппачки! Удачи!

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