Лэмпард может сделать из Джеймса полузащитника

Рис Джеймс Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард намекнул, что может сделать из Риса Джеймса центрального полузащитника.

На субботний матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" Лэмпард предпочел снарядить на позицию правого защитника именно Джеймса, а не Сесара Аспиликуэту.

19-летний англичанин произвел сильное впечатление и доказал, что готов стать серьезным конкурентом для капитана команды, однако Лэмпард чувствует, что Джеймс может пригодиться и на других ролях.

"Сам он предпочитает играть правого защитника. Также он может быть правым вингбеком или действовать справа в тройке защитников".

"Он делает свои первые шаги в команде, и вы еще увидите его на этих ролях, однако его игра настолько разносторонняя, что он может играть и в центре полузащиты, если потребуется".

"В данный момент у нас хватает игроков в центре поля, но, становясь более зрелым с дальнейшим течением своей карьеры, он всегда может попробовать себя там", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.


Метки Джеймс, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 923

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j-silver 12.11.2019 13:59 # j-silver
    Лэмпард может сделать из Джеймса топоря

    (ответить)

  2. sayedbakiev 12.11.2019 13:19 # sayedbakiev
    Это не безпись на фото

    (ответить)

  3. lampard78 12.11.2019 13:06 # lampard78
    Ну, когда в Уигане в прошлом сезоне случилась проблема с центральными полузащитниками, он перешёл в пз и там сыграл абсолютно так же отлично. Итог - лучший игрок года по версии игроков, лучший игрок года по версии болельщиков и лучший гол года. И ему 19 лет. Через пару лет будет настолько же доминирующим правым защитником в мире, как сегодня ВВД среди центральных защитников.

    (ответить)

  4. alexomck 12.11.2019 13:01 # alexomck
    Заха, канеш, жостко его возил весь матч, жаль партнеры дно:(

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: