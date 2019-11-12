Лэмпард может сделать из Джеймса полузащитника

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард намекнул, что может сделать из Риса Джеймса центрального полузащитника.

На субботний матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" Лэмпард предпочел снарядить на позицию правого защитника именно Джеймса, а не Сесара Аспиликуэту.



19-летний англичанин произвел сильное впечатление и доказал, что готов стать серьезным конкурентом для капитана команды, однако Лэмпард чувствует, что Джеймс может пригодиться и на других ролях.



"Сам он предпочитает играть правого защитника. Также он может быть правым вингбеком или действовать справа в тройке защитников".



"Он делает свои первые шаги в команде, и вы еще увидите его на этих ролях, однако его игра настолько разносторонняя, что он может играть и в центре полузащиты, если потребуется".



"В данный момент у нас хватает игроков в центре поля, но, становясь более зрелым с дальнейшим течением своей карьеры, он всегда может попробовать себя там", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.