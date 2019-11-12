Лэмпард может сделать из Джеймса полузащитника
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард намекнул, что может сделать из Риса Джеймса центрального полузащитника.
На субботний матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" Лэмпард предпочел снарядить на позицию правого защитника именно Джеймса, а не Сесара Аспиликуэту.
19-летний англичанин произвел сильное впечатление и доказал, что готов стать серьезным конкурентом для капитана команды, однако Лэмпард чувствует, что Джеймс может пригодиться и на других ролях.
"Сам он предпочитает играть правого защитника. Также он может быть правым вингбеком или действовать справа в тройке защитников".
"Он делает свои первые шаги в команде, и вы еще увидите его на этих ролях, однако его игра настолько разносторонняя, что он может играть и в центре полузащиты, если потребуется".
"В данный момент у нас хватает игроков в центре поля, но, становясь более зрелым с дальнейшим течением своей карьеры, он всегда может попробовать себя там", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.
12.11.2019 13:00
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Последние комментарии:
Лэмпард может сделать из Джеймса топоря
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Это не безпись на фото
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Ну, когда в Уигане в прошлом сезоне случилась проблема с центральными полузащитниками, он перешёл в пз и там сыграл абсолютно так же отлично. Итог - лучший игрок года по версии игроков, лучший игрок года по версии болельщиков и лучший гол года. И ему 19 лет. Через пару лет будет настолько же доминирующим правым защитником в мире, как сегодня ВВД среди центральных защитников.
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Заха, канеш, жостко его возил весь матч, жаль партнеры дно:(
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