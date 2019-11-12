Ван Дейк: "Мы получили большой опыт в прошлом году"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что опыт прошлого сезона помогает его команде лучше выступать в этом году.
В декабре прошлого года "Ливерпуль" в один момент имел 10 очков отрыва от "Манчестер Сити", но все равно упустил титул Премьер-Лиги.
Это был очень болезненный, но в то же время полезный опыт для "красных", которые в новой кампании уверенно идут по дистанции и сейчас имеют восемь очков преимущества над ближайшим преследователем.
"Мы получили большой опыт в прошлом году. Было много хорошего, но в то же время некоторые вещи мы должны были делать лучше".
"Мы сделали все возможное. Нам не нужно ни о чем жалеть насчет прошлого года. Они ("Сити") выступили выдающимся образом. Мы продолжали подгонять их, они продолжали подгонять нас, и это нужно уважать. Я определенно это уважаю".
"Этот год дает новый шанс для большего количества команд, включая нас обоих, и наш единственный фокус — на предстоящем матче".
"У нас так много сложных отрезков матчей в столь многих соревнованиях, нам предстоит так много путешествовать, что произойти может всякое, но я надеюсь, обойдется без травм и болезней".
"Надеюсь, мы только улучшим свою реакцию на сложности. Также тебе нужно немного удачи на протяжении всего сезона, но в данный момент мы очень довольны своей ситуацией", — приводит слова Ван Дейка Sky Sports.
12.11.2019 11:00
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Последние комментарии:
И до этого тоже было 28 опытов, самые опытные теперь
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все заметили на фотке кроме вандика еще и человека-невидимку?
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Министр обороны
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КНЯЗЬ!!!
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Ван Дайк держит большой опыт на фото.
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ВВД после ухода Хэндо станет капитаном
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Вождь получит ЗМ
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Главное в этом его снова не получить.
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