Ван Дейк: "Мы получили большой опыт в прошлом году"

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что опыт прошлого сезона помогает его команде лучше выступать в этом году.

В декабре прошлого года "Ливерпуль" в один момент имел 10 очков отрыва от "Манчестер Сити", но все равно упустил титул Премьер-Лиги.

Это был очень болезненный, но в то же время полезный опыт для "красных", которые в новой кампании уверенно идут по дистанции и сейчас имеют восемь очков преимущества над ближайшим преследователем.

"Мы получили большой опыт в прошлом году. Было много хорошего, но в то же время некоторые вещи мы должны были делать лучше".

"Мы сделали все возможное. Нам не нужно ни о чем жалеть насчет прошлого года. Они ("Сити") выступили выдающимся образом. Мы продолжали подгонять их, они продолжали подгонять нас, и это нужно уважать. Я определенно это уважаю".

"Этот год дает новый шанс для большего количества команд, включая нас обоих, и наш единственный фокус — на предстоящем матче".

"У нас так много сложных отрезков матчей в столь многих соревнованиях, нам предстоит так много путешествовать, что произойти может всякое, но я надеюсь, обойдется без травм и болезней".

"Надеюсь, мы только улучшим свою реакцию на сложности. Также тебе нужно немного удачи на протяжении всего сезона, но в данный момент мы очень довольны своей ситуацией", — приводит слова Ван Дейка Sky Sports.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2019 11:00

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  1. mancunia-planet 12.11.2019 11:36 # mancunia-planet
    И до этого тоже было 28 опытов, самые опытные теперь

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  2. j-silver 12.11.2019 11:29 # j-silver
    все заметили на фотке кроме вандика еще и человека-невидимку?

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  3. sayedbakiev 12.11.2019 11:20 # sayedbakiev
    Министр обороны

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  4. electric 12.11.2019 11:07 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  5. alexomck 12.11.2019 11:05 # alexomck
    Ван Дайк держит большой опыт на фото.

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  6. liverpool1892est 12.11.2019 11:04 # liverpool1892est
    ВВД после ухода Хэндо станет капитаном

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  7. liverpool1892est 12.11.2019 11:03 # liverpool1892est
    Вождь получит ЗМ

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  8. nikitoid 12.11.2019 11:03 # nikitoid
    Главное в этом его снова не получить.

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