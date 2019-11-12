Ван Дейк: "Мы получили большой опыт в прошлом году"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что опыт прошлого сезона помогает его команде лучше выступать в этом году.

В декабре прошлого года "Ливерпуль" в один момент имел 10 очков отрыва от "Манчестер Сити", но все равно упустил титул Премьер-Лиги.



Это был очень болезненный, но в то же время полезный опыт для "красных", которые в новой кампании уверенно идут по дистанции и сейчас имеют восемь очков преимущества над ближайшим преследователем.



"Мы получили большой опыт в прошлом году. Было много хорошего, но в то же время некоторые вещи мы должны были делать лучше".



"Мы сделали все возможное. Нам не нужно ни о чем жалеть насчет прошлого года. Они ("Сити") выступили выдающимся образом. Мы продолжали подгонять их, они продолжали подгонять нас, и это нужно уважать. Я определенно это уважаю".



"Этот год дает новый шанс для большего количества команд, включая нас обоих, и наш единственный фокус — на предстоящем матче".



"У нас так много сложных отрезков матчей в столь многих соревнованиях, нам предстоит так много путешествовать, что произойти может всякое, но я надеюсь, обойдется без травм и болезней".



"Надеюсь, мы только улучшим свою реакцию на сложности. Также тебе нужно немного удачи на протяжении всего сезона, но в данный момент мы очень довольны своей ситуацией", — приводит слова Ван Дейка Sky Sports.