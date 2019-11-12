Пулишич не поехал в сборную США из-за травмы

Кристиан Пулишич Вингер "Челси" Кристиан Пулишич не смог откликнуться на вызов в сборную США из-за травмы бедра.

В последние недели Пулишич набрал великолепную форму и вернул свое место в стартовом составе "синих" после невыразительного старта сезона, забив пять голов в трех матчах Премьер-Лиги.

Однако сборной США не удалось заполучить Кристиана в свое расположение на важнейшие матчи Лиги Наций КОНКАКАФ против Канады и Кубы.

"Это было совместное решение с клубом. Оно принято в лучших интересах игрока. Такие решения — всегда сложные, потому что этот коллектив и тренерский штаб не хотят ничего больше, кроме как видеть Кристиана здесь, однако существует большой риск, на который мы не готовы пойти в этот раз", — гласит официальное заявление американской сборной.

По всей видимости, это повреждение 21-летний вингер получил в столкновении с голкипером "Пэлас" Висенте Гуаитой, забивая свой очередной гол. "Синим" остается надеяться, что Пулишич успеет поправиться к матчу против "Манчестер Сити" после международного перерыва.


Метки Пулишич, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. ask 12.11.2019 11:22 # ask
    Здоровья капитану Америка!

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  2. j-silver 12.11.2019 11:19 # j-silver
    травмы нет, спокуха. просто лемпс четко отмазал своего топера от этих никчемных игр в сборных, в которых риск выхватить травму намного выше
    готовятся к щити

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  3. liverpool1892est 12.11.2019 10:58 # liverpool1892est
    Пулисик...звучит как то по идиотски:)

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  4. alexomck 12.11.2019 10:49 # alexomck
    Сити злой будет, канеш, ещё и дома. проверка чемпионских амбиций глориков с Фапла.

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  5. lampard78 12.11.2019 10:30 # lampard78
    Респект американцам. Не то что эти уёбки из сб. Франции. Кристиану - здоровья.

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