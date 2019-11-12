Пулишич не поехал в сборную США из-за травмы
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич не смог откликнуться на вызов в сборную США из-за травмы бедра.
В последние недели Пулишич набрал великолепную форму и вернул свое место в стартовом составе "синих" после невыразительного старта сезона, забив пять голов в трех матчах Премьер-Лиги.
Однако сборной США не удалось заполучить Кристиана в свое расположение на важнейшие матчи Лиги Наций КОНКАКАФ против Канады и Кубы.
"Это было совместное решение с клубом. Оно принято в лучших интересах игрока. Такие решения — всегда сложные, потому что этот коллектив и тренерский штаб не хотят ничего больше, кроме как видеть Кристиана здесь, однако существует большой риск, на который мы не готовы пойти в этот раз", — гласит официальное заявление американской сборной.
По всей видимости, это повреждение 21-летний вингер получил в столкновении с голкипером "Пэлас" Висенте Гуаитой, забивая свой очередной гол. "Синим" остается надеяться, что Пулишич успеет поправиться к матчу против "Манчестер Сити" после международного перерыва.
12.11.2019 10:00
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Последние комментарии:
Здоровья капитану Америка!
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травмы нет, спокуха. просто лемпс четко отмазал своего топера от этих никчемных игр в сборных, в которых риск выхватить травму намного выше
готовятся к щити
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Пулисик...звучит как то по идиотски:)
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Сити злой будет, канеш, ещё и дома. проверка чемпионских амбиций глориков с Фапла.
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Респект американцам. Не то что эти уёбки из сб. Франции. Кристиану - здоровья.
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