Пулишич не поехал в сборную США из-за травмы

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич не смог откликнуться на вызов в сборную США из-за травмы бедра.

В последние недели Пулишич набрал великолепную форму и вернул свое место в стартовом составе "синих" после невыразительного старта сезона, забив пять голов в трех матчах Премьер-Лиги.



Однако сборной США не удалось заполучить Кристиана в свое расположение на важнейшие матчи Лиги Наций КОНКАКАФ против Канады и Кубы.



"Это было совместное решение с клубом. Оно принято в лучших интересах игрока. Такие решения — всегда сложные, потому что этот коллектив и тренерский штаб не хотят ничего больше, кроме как видеть Кристиана здесь, однако существует большой риск, на который мы не готовы пойти в этот раз", — гласит официальное заявление американской сборной.



По всей видимости, это повреждение 21-летний вингер получил в столкновении с голкипером "Пэлас" Висенте Гуаитой, забивая свой очередной гол. "Синим" остается надеяться, что Пулишич успеет поправиться к матчу против "Манчестер Сити" после международного перерыва.