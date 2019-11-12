Мактоминей, вероятно, не сыграет с "Тоттенхэмом" и "Сити"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей, вероятно, пропустит матчи Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" из-за травмы лодыжки.
В этом сезоне Мактоминей превратился в ключевого игрока "красных дьяволов", однако в самой концовке победного для МЮ матча против "Брайтона" (3:1) в минувшее воскресенье Скотт получил травму.
После игры главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил надежду, что Мактоминей вернется в строй за время международного перерыва, однако Daily Mirror стало известно, что этих двух недель Скотту едва ли хватит.
Первичное обследование показало, что 22-летний шотландец угодил в лазарет на четыре недели. В таком случае Мактоминей пропустит не только два матча против конкурентов из "большой шестерки", но и поединки против "Шеффилд Юнайтед", "Астаны" и "Астон Виллы".
Издание отмечает, что этот прогноз является предварительным, потому что лодыжка Скотта сильно опухла. Через 72 часа полузащитник еще раз будет обследован докторами.
12.11.2019 09:00
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Последние комментарии:
Тень Маунта.
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матич заменит без потери качества
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Это очень плохая новость... Сейчас Мактоминай в строю нужен как никогда раньше.
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