Мактоминей, вероятно, не сыграет с "Тоттенхэмом" и "Сити"

Скотт Мактоминей Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей, вероятно, пропустит матчи Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" из-за травмы лодыжки.

В этом сезоне Мактоминей превратился в ключевого игрока "красных дьяволов", однако в самой концовке победного для МЮ матча против "Брайтона" (3:1) в минувшее воскресенье Скотт получил травму.

После игры главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил надежду, что Мактоминей вернется в строй за время международного перерыва, однако Daily Mirror стало известно, что этих двух недель Скотту едва ли хватит.

Первичное обследование показало, что 22-летний шотландец угодил в лазарет на четыре недели. В таком случае Мактоминей пропустит не только два матча против конкурентов из "большой шестерки", но и поединки против "Шеффилд Юнайтед", "Астаны" и "Астон Виллы".

Издание отмечает, что этот прогноз является предварительным, потому что лодыжка Скотта сильно опухла. Через 72 часа полузащитник еще раз будет обследован докторами.


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2019 09:00

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  1. brown-ale 12.11.2019 09:36 # brown-ale
    Тень Маунта.

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  2. maxvel 12.11.2019 09:28 # maxvel
    матич заменит без потери качества

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  3. udaff 12.11.2019 09:25 # udaff
    Это очень плохая новость... Сейчас Мактоминай в строю нужен как никогда раньше.

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