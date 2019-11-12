Джеймс: "Я привык к грубым фолам"

Даниэль Джеймс Вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс заверил, что защитникам Премьер-Лиги не удастся запугать его грубой игрой.

Быстрый и резкий Джеймс стал сущим кошмаром для обороняющихся игроков "Брайтона" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" (3:1).

Именно Даниэль заработал штрафной, розыгрыш которого привел ко второму голу "красных дьяволов", а также посадил на желтую карточку Дэна Берна, который вступил в жесткое единоборство, чтобы остановить противника. Однако это не проблема для 22-летнего валлийца.

"Я привык к этому. Меня много били в прошлом сезоне в Чемпионшипе. Когда защитник бьет тебя, и ты остаешься лежать, он может подумать, что одолел тебя, поэтому важно подняться на ноги и продолжить игру".

"Я всегда играю с таким настроем. Важно подниматься на ноги. Фолы — это часть игры. Если я смогу прорываться вперед, зарабатывая стандарты, это хорошо", — цитирует Джеймса The Guardian.


Метки Джеймс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2019 08:00

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  1. sisyazavr 12.11.2019 09:34 # sisyazavr
    Краасавчик. Будет одним из лучших. Лэмпарду надо цепляться за него

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  2. liverpool1892est 12.11.2019 08:16 # liverpool1892est
    Долго не протянет так,сломают к ебеням и усе в дурку отправят..Надо нырять как Неймар,Роналду...Берегите руку Сеня!

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  3. chr1s8rown 12.11.2019 08:15 # chr1s8rown
    Дельфин. Достойная замена нырянгу

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