Клопп не испытывает давления из-за клубного Чемпионата Мира

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не испытывает дополнительного давления из-за участия на клубном Чемпионате Мира.

Казалось бы, скудное количество завоеванных трофеев в последние годы, а также тот факт что прежде "Ливерпуль" никогда не побеждал на клубном Чемпионате Мира, обязывают "красных" стремиться к награде, которая будет разыграна в следующем месяце в Катаре.



Кроме того, в Катар "Ливерпуль" отправится как фаворит этого мини-турнира, однако Клопп вполне расслаблен.



"Я не чувствую, что я должен стать первым человеком на Луне или тем, кто обязан принести "Ливерпулю" его первый трофей клубного Чемпионата Мира, однако мы приложим все усилия".



"Пока что я не чувствую никакого давления. Я рассматриваю этот турнир исключительно как возможность. Это будет интересно и сложно, потому что мы сыграем против команд с других континентов, а такое случается нечасто. Это определенно будет тяжело".



"Мы будем готовиться к турниру, как делаем это обычно, а там посмотрим, было это правильным или нет. Я нечасто смотрю бразильский, аргентинский, мексиканский или арабский футбол, поэтому я не слишком много знаю о них. Но это будут напряженные матчи", — сообщил Клопп веб-сайту ФИФА.