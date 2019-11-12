Стерлинг чуть не подрался с Гомесом в сборной Англии

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг был отстранен от участия в матче сборной Англии против Черногории за стычку с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом.

Стерлинг и Гомес схлестнулись еще в минувшее воскресенье, когда "Сити" потерпел поражение 3:1 от "Ливерпуля" на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги.



Будучи оба вызванными в национальную команду на заключительные матчи в отборе к Евро-2020, Рахим и Гомес продолжили выяснять отношения в понедельник.



Daily Mail удалось выяснить, что Стерлинг схватил своего оппонента за горло, когда все игроки собрались на базе в "Сент-Джордж Парк". Поначалу остальные игроки подумали, что Рахим шутит, но когда осознали серьезность его намерений, то растащили их с Гомесом по разным углам.



Главный тренер англичан Гарет Саутгейт был вынужден всерьез задуматься о том, чтобы отправить Стерлинга домой, но в конце концов решил просто отстранить Рахима от ближайшего матча, что подтверждает официальное заявление FA. При этом вингер "Сити" все еще может сыграть против Косово.



The Telegraph добавляет, что Гомес отказался ответить агрессией на агрессию, и позже днем Стерлинг принес Джо свои извинения. Теперь обе стороны считают конфликт исчерпанным.