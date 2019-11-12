Стерлинг чуть не подрался с Гомесом в сборной Англии
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг был отстранен от участия в матче сборной Англии против Черногории за стычку с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом.
Стерлинг и Гомес схлестнулись еще в минувшее воскресенье, когда "Сити" потерпел поражение 3:1 от "Ливерпуля" на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги.
Будучи оба вызванными в национальную команду на заключительные матчи в отборе к Евро-2020, Рахим и Гомес продолжили выяснять отношения в понедельник.
Daily Mail удалось выяснить, что Стерлинг схватил своего оппонента за горло, когда все игроки собрались на базе в "Сент-Джордж Парк". Поначалу остальные игроки подумали, что Рахим шутит, но когда осознали серьезность его намерений, то растащили их с Гомесом по разным углам.
Главный тренер англичан Гарет Саутгейт был вынужден всерьез задуматься о том, чтобы отправить Стерлинга домой, но в конце концов решил просто отстранить Рахима от ближайшего матча, что подтверждает официальное заявление FA. При этом вингер "Сити" все еще может сыграть против Косово.
The Telegraph добавляет, что Гомес отказался ответить агрессией на агрессию, и позже днем Стерлинг принес Джо свои извинения. Теперь обе стороны считают конфликт исчерпанным.
12.11.2019 06:00
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Сцуко, комедиант мелкий))). Отлично знает, что Гомез не поднимет на него руку или по быстрому разнимут, вот и провоцирует. Как мелкая шавка, рвущаяся с поводка на здоровенного мастифа, отлично знающая, что хозяин не даст в обиду)))
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Драться надо после занятий один на один, у петушков дух появляется когда есть кому разнимать.
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Хладнокровие - качество высокорангового мужчины, а вспыльчивость - слабого.
Самоконтроль - сильные люди
Эмоциональная обезьяна - слабая стерлядь
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Молодец гомес, не поддался на провокацию, стерлинга нужно было серьезнее наказывать, такие личности могут всю малину испортить саутгейту, а сам игрок сити уже окончательной испортил свою репутацию
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Даже у молодёжи Ливерпуля топовая дисциплина. Просто взорвал пукан стерличке своей невозмутимостью. Еще во время игры фунтик пытался вывести Арнольда.
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Победителям всегда непросто признавать поражение. Успокоится.
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Ахахахахах погорелец щитюковский
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The Telegraph добавляет, что Гомес отказался ответить агрессией на агрессию, и позже днем Стерлинг принес Джо свои извинения. Теперь обе стороны считают конфликт исчерпанным.
Вот это понимаю образованность, настоящий скаузер! Силу надо показывать на поле во время игры забитыми голами, а не обижаться как телка на тренировках
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Фунтик иди проспись истеричка
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