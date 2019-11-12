Стерлинг чуть не подрался с Гомесом в сборной Англии

Рахим Стерлинг и Джо Гомес Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг был отстранен от участия в матче сборной Англии против Черногории за стычку с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом.

Стерлинг и Гомес схлестнулись еще в минувшее воскресенье, когда "Сити" потерпел поражение 3:1 от "Ливерпуля" на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги.

Будучи оба вызванными в национальную команду на заключительные матчи в отборе к Евро-2020, Рахим и Гомес продолжили выяснять отношения в понедельник.

Daily Mail удалось выяснить, что Стерлинг схватил своего оппонента за горло, когда все игроки собрались на базе в "Сент-Джордж Парк". Поначалу остальные игроки подумали, что Рахим шутит, но когда осознали серьезность его намерений, то растащили их с Гомесом по разным углам.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт был вынужден всерьез задуматься о том, чтобы отправить Стерлинга домой, но в конце концов решил просто отстранить Рахима от ближайшего матча, что подтверждает официальное заявление FA. При этом вингер "Сити" все еще может сыграть против Косово.

The Telegraph добавляет, что Гомес отказался ответить агрессией на агрессию, и позже днем Стерлинг принес Джо свои извинения. Теперь обе стороны считают конфликт исчерпанным.


Метки Гомес, Ливерпуль, Манчестер Сити, происшествия, сборная Англии, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2019 06:00

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  1. radik86radik 12.11.2019 07:23 # radik86radik
    Сцуко, комедиант мелкий))). Отлично знает, что Гомез не поднимет на него руку или по быстрому разнимут, вот и провоцирует. Как мелкая шавка, рвущаяся с поводка на здоровенного мастифа, отлично знающая, что хозяин не даст в обиду)))

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  2. ian 12.11.2019 07:15 # ian
    Драться надо после занятий один на один, у петушков дух появляется когда есть кому разнимать.

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  3. makaku 12.11.2019 06:53 # makaku
    Хладнокровие - качество высокорангового мужчины, а вспыльчивость - слабого.
    Самоконтроль - сильные люди
    Эмоциональная обезьяна - слабая стерлядь

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  4. liverfun 12.11.2019 06:24 # liverfun
    Молодец гомес, не поддался на провокацию, стерлинга нужно было серьезнее наказывать, такие личности могут всю малину испортить саутгейту, а сам игрок сити уже окончательной испортил свою репутацию

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  5. arman-kz 12.11.2019 06:21 # arman-kz
    Даже у молодёжи Ливерпуля топовая дисциплина. Просто взорвал пукан стерличке своей невозмутимостью. Еще во время игры фунтик пытался вывести Арнольда.

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  6. redevilsfun 12.11.2019 06:17 # redevilsfun
    Победителям всегда непросто признавать поражение. Успокоится.

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  7. dom1no 12.11.2019 06:16 # dom1no
    Ахахахахах погорелец щитюковский

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  8. tigerpool 12.11.2019 06:11 # tigerpool
    The Telegraph добавляет, что Гомес отказался ответить агрессией на агрессию, и позже днем Стерлинг принес Джо свои извинения. Теперь обе стороны считают конфликт исчерпанным.

    Вот это понимаю образованность, настоящий скаузер! Силу надо показывать на поле во время игры забитыми голами, а не обижаться как телка на тренировках

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  9. redstyle 12.11.2019 06:07 # redstyle
    Фунтик иди проспись истеричка

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