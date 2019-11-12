Сиссоко уверен, что "Тоттенхэм" еще может попасть в топ-4

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко считает, что его команда все еще может попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

Сыграв вничью с "Шеффилд Юнайтед" в субботу (1:1), на международный перерыв "шпоры" ушли на 14-м месте в турнирной таблице.



"Тоттенхэм" выиграл лишь три из 12 первых матчей нового сезона Премьер-Лиги и находится уже в 11 очках позади замыкающего первую четверку "Манчестер Сити", однако Сиссоко все еще надеется совершить рывок.



"Конечно, мы отстаем от топ-4, причем значительно отстаем, но сезон длинный, и мы все еще можем выиграть много матчей".



"Будет непросто это сделать, но мы знаем, что обладаем необходимыми качествами для этого. Когда мы вернемся из сборных, мы постараемся нагнать команды впереди нас, а там посмотрим, где мы завершим сезон", — цитирует Сиссоко Sky Sports.