Судейский корпус оценивает работу VAR в Премьер-Лиге на 7/10
Рефери Нил Суорбрик, возглавляющий отдел по работе с VAR, оценил эффективность использования системы в матчах Премьер-Лиги на семь баллов из 10.
Как известно, этот сезон — первый, когда система видеопомощи рефери используется в матчах Премьер-Лиги. С течением сезона VAR вызывает все больше нареканий, и даже ее горячие сторонники призывают судейский корпус что-нибудь предпринять.
Однако Суорбрик спешит заверить, что VAR из Премьер-Лиги никуда не денется. Арбитры планируют улучшить работу системы, которая, как считает Нил, и так показывает себя весьма полезной.
"Я бы поставил VAR около семи баллов из 10. С ней мы принимаем корректных решений больше, чем без нее. Если сейчас оценка семь, то в течение двух лет, надеюсь, мы доведем ее до восьми с половиной или девяти".
"Мы открыты к улучшению системы — это не так, что мы не готовы ничего менять. Мы будем прислушиваться к отзывам и предложениям насчет того, как мы можем лучше ее использовать", — сообщил Суорбрик BBC.
11.11.2019 23:00
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Как по мне, так все 10 Клоппов из 10.
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