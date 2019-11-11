Эванс призывает оценивать шансы "Лестера" на титул после Рождества

Защитник "Лестера" Джонни Эванс считает, что рассуждать о шансах его команды на титул Премьер-Лиги можно будет только после Рождества.

Одолев в минувшую субботу "Арсенал" со счетом 2:0 и дождавшись осечки "Манчестер Сити" на следующий день, "Лестер" превратился в главного преследователя лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".



Отставание "лис", не обремененных выступлением в еврокубках, от вершины составляет восемь очков, однако Эванс пока не готов оценить шансы своей команды на второе за четыре последних года чемпионство.



"Я не думаю, что можно рассуждать о наших шансах на титул до наступления Рождества. Мы знаем, как может закончиться сезон. Это будет тяжело. Нам нужна глубина состава и чтобы каждый стремился в одном и том же направлении".



"Мы показали, что можем бороться и побеждать в матчах, и нам просто нужно продолжать делать это, а там посмотрим, к чему это приведет".



"Пока сезон все еще в своей начальной стадии. Если вы посмотрите на таблицу, то обнаружите много сюрпризов вроде пятого "Шеффилд Юнайтед". Поэтому мы знаем, что сезон будет длинным, и каждая команда может обыграть каждую".



"В данный момент наша уверенность в себе на хорошем уровне, но следующий период, период около Рождества, станет настоящим испытанием для каждого", — цитирует Эванса Sky Sports.