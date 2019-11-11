"Ливерпуль" не заинтересован в Райане Фрэйзере

Вопреки появившимся в прессе слухам, "Ливерпуль" не заинтересован в приобретении вингера "Борнмута" Райана Фрэйзера.

Ранее в понедельник издание talkSPORT в эксклюзивном материале сообщило, что "Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах с "вишенками" по Фрэйзеру.



Дело в том, что Райан наотрез отказывается продлевать свой истекающий в конце сезона контракт, и в январе у "Борнмута" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за свою звезду.



Примечательно, что этот сезон в аренде на "Виталити" весьма продуктивно проводит вингер "красных" Харри Уилсон, и "вишенки" могли бы попытаться устроить обмен игроками.



Однако Liverpool Echo опровергает информацию своих коллег. Утверждается, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп доволен подбором своих игроков в атакующей линии и не планирует сюда приглашать новых лиц.



Добавим, что в прошлом сезоне Фрэйзер забил семь голов и отдал 14 результативных передач, но нынешнюю кампанию 25-летний шотландец пока проводит невыразительно, отличившись лишь раз и еще дважды ассистировав партнерам.