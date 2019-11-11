Руководство "Арсенала" выразило поддержку Эмери

Унаи Эмери Руководство "Арсенала" публично выразило поддержку своему главному тренеру Унаи Эмери.

Эмери оказался под серьезным давлением после невыразительного старта сезона, включая лишь две победы в 10 последних матчах Премьер-Лиги.

Пресса вовсю сплетничает, что "канониры" присматривают Жозе Моуриньо или Луиса Энрике на место Унаи, однако в реальности Эмери пока не грозит увольнение.

Как и каждый, мы расстроены нашими результатами и игрой на данной стадии сезона".

"Мы разделяем разочарование с нашими фанатами, Унаи, игроками и персоналом, потому что результаты и игра не соответствуют ожидаемому или желаемому нами уровню".

"Нам нужно прибавить, чтобы достичь своих целей на сезон, но мы твердо верим, что Унаи — правильный человек для этой работы. То же самое касается его штаба", — гласит заявление спортивного директора Рауля Санллехи и управляющего директора Виная Венкатешама.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2019 20:20

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  1. sausage 11.11.2019 20:35 # sausage
    Может что и получится. Я вообще удивлён таким положением дел в Арсенале. Думал, ещё в прошлом сезоне будут в 4-ке. Эмери неплохой специалист. Игроки, кроме атакеров, скорее всего не уровень, вот и буксуют.

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  2. chelsea88 11.11.2019 20:26 # chelsea88
    Безяйцовый коуч для бесхарактерной команды)
    Эмери и арсосал созданы друг для друга)

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