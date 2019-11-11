Руководство "Арсенала" выразило поддержку Эмери

Руководство "Арсенала" публично выразило поддержку своему главному тренеру Унаи Эмери.

Эмери оказался под серьезным давлением после невыразительного старта сезона, включая лишь две победы в 10 последних матчах Премьер-Лиги.



Пресса вовсю сплетничает, что "канониры" присматривают Жозе Моуриньо или Луиса Энрике на место Унаи, однако в реальности Эмери пока не грозит увольнение.



Как и каждый, мы расстроены нашими результатами и игрой на данной стадии сезона".



"Мы разделяем разочарование с нашими фанатами, Унаи, игроками и персоналом, потому что результаты и игра не соответствуют ожидаемому или желаемому нами уровню".



"Нам нужно прибавить, чтобы достичь своих целей на сезон, но мы твердо верим, что Унаи — правильный человек для этой работы. То же самое касается его штаба", — гласит заявление спортивного директора Рауля Санллехи и управляющего директора Виная Венкатешама.