Рияд Махрез жалеет, что не смог перейт в "Арсенал"

Рияд Махрез Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез признался, что был глубоко опечален несостоявшимся переходом в "Арсенал" в 2016 году.

Сенсационно выиграв Премьер-Лигу с "Лестером" в сезоне 2015/16, Махрез, как и несколько его партнеров по команде, стал целью для больших клубов.

Однако уйти на повышение игроку сборной Алжира удалось только в прошлом году, и Рияд считает это время потерянным для себя.

"Моя карьера могла бы сложиться иначе, если бы после чемпионства с "Лестером" я ушел в команду топ-уровня".

"Для меня ясно то, что я потерял два года на высочайшем уровне. Я потерял два года! Потому что я пришел в "Сити" в 27 лет, хотя мог бы оказаться здесь в 24 или 25".

"Лестер" заблокировал мой уход. Они говорили мне: "Ты не уйдешь, ты не уйдешь".

"Мой агент разговаривал с Арсеном Венгером, который очень хотел заполучить меня. Мой почти обо всем договорились с "Арсеналом" в 2016 году. Я был очень разочарован".

"Мне было очень непросто превратиться из лучшего игрока Премьер-Лиги в члена команды, которая сражается за выживание. Это не одно и то же. Каждый ожидает, что ты будешь тащить команду", — сообщил Махрез France Football.


Метки Арсенал, Лестер, Манчестер Сити, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2019 19:00

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  1. smokekush 11.11.2019 19:25 # smokekush
    Сейчас бы сидеть и жалеть о прошлом, ска дэбил алжирский

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  2. chelsea88 11.11.2019 19:23 # chelsea88
    Дурак, радоваться надо что не перешел в гейклуб. Арсосал кладбище талантов, там даже месси с роналду сднили бы.

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