Рияд Махрез жалеет, что не смог перейт в "Арсенал"

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез признался, что был глубоко опечален несостоявшимся переходом в "Арсенал" в 2016 году.

Сенсационно выиграв Премьер-Лигу с "Лестером" в сезоне 2015/16, Махрез, как и несколько его партнеров по команде, стал целью для больших клубов.



Однако уйти на повышение игроку сборной Алжира удалось только в прошлом году, и Рияд считает это время потерянным для себя.



"Моя карьера могла бы сложиться иначе, если бы после чемпионства с "Лестером" я ушел в команду топ-уровня".



"Для меня ясно то, что я потерял два года на высочайшем уровне. Я потерял два года! Потому что я пришел в "Сити" в 27 лет, хотя мог бы оказаться здесь в 24 или 25".



"Лестер" заблокировал мой уход. Они говорили мне: "Ты не уйдешь, ты не уйдешь".



"Мой агент разговаривал с Арсеном Венгером, который очень хотел заполучить меня. Мой почти обо всем договорились с "Арсеналом" в 2016 году. Я был очень разочарован".



"Мне было очень непросто превратиться из лучшего игрока Премьер-Лиги в члена команды, которая сражается за выживание. Это не одно и то же. Каждый ожидает, что ты будешь тащить команду", — сообщил Махрез France Football.